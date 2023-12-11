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Українка з найбільшими вилицями вставила величезні імпланти у сідниці: як це виглядає та чому мережа шокована

Понеділок 11 грудня 2023 16:52
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Українка з найбільшими вилицями вставила величезні імпланти у сідниці: як це виглядає та чому мережа шокована Як виглядає Покрещук після операції (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Анастасія Покрещук, відома як українка з найбільшими вилицями, похизувалася результатом нової "пластики". Цього разу вона вирішила змінити форму сідниць.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис в Instagram Покрещук.

Що про пластику говорить сама блогерка

Днями Покрещук вже показалася після наркозу й зазначила, що дуже радіє. Блогерка була задоволена операцією, але не одразу розповіла, що саме їй робили. Але нещодавно вона усе ж зізналася, що їй змінили розмір сідниць.

Цього разу Покрещук вставили "унікальні" імпланти. Вона показала, як виглядають її форми після "пластики" й не приховувала, що у захваті.

"Моя нова глютеопластика 655 мл. Імплант унікальний, який можна вирізати під тебе, щоб вона і велика була і красиво виглядала на мені худій", - заявила блогерка.

Українка з найбільшими вилицями вставила величезні імпланти у сідниці: як це виглядає та чому мережа шокована

Українка з найбільшими вилицями вставила величезні імпланти у сідниці: як це виглядає та чому мережа шокована

Українка з найбільшими вилицями вставила величезні імпланти у сідниці: як це виглядає та чому мережа шокована

Українка з найбільшими вилицями після "пластики" (скріншоти)

"Це шикарно! Якщо у тебе гарний смак, ти теж скажеш, що це шикарно!" - заявила Покрещук.

Як реагує мережа

У коментарях під дописом блогерки з'явилося чимало критики. Користувачів ошелешели величезні імпланти. Тому вони пишуть:

  • "Кентавр! Настю, ви вже гальм не відчуваєте"
  • "Дуже гарна фігура в тебе, але я вважаю, що перебір з об'ємами вже псує красу твою"
  • "Шикарно, у тебе тільки ніх*я не залишилось, ти тупо залежна від цих операцій, від цих імплантатів".

Українка з найбільшими вилицями вставила величезні імпланти у сідниці: як це виглядає та чому мережа шокованаЩо пишуть коментатори (скріншоти)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Санту Дімопулос "заклювали" за ретрит на Балі, але співачка "огризнулася" у відповідь.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, ким раніше працювали Потап, Пивоваров та Остапчук.

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