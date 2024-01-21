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Українка з найбільшими вилицями показала бойфренда: хто він (фото, відео)

Блогерка демонструє стосунки з обранцем у соцмережах (фото: instagram.com/justqueen88)
Автор: Поліна Іваненко

Відома блогерка Анастасія Покрещук, яку називають українкою з найбільшими вилицями, показала бойфренда. Спочатку дівчина лише натякала на те, що у неї нові стосунки, а нині ж публікує усе більше фото та відео з обранцем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який Покрещук розмістила в Instagram.

Нещодавно вона виклала відео, на якому показала себе та обранця. Поруч із нею позував блогер з ніком linchik. Чоловік не розповідає про свій вік та не говорить, чим займається.

Обранець українки з найбільшими вилицями (скріншот)

Втім, у коментарях фани пишуть, що вони дуже сподіваються, аби нові стосунки Покрещук не виявилися черговим піаром. 

Відомо, що блогерка знайома з обранцем вже давно. Ще декілька років тому вони знімали жартівливі відео та проводили час разом. Втім, тоді натяків на стосунки не було.

Обранець блогерки у минулому (скріншот)

На сторінці блогера можна знайти його фото у формі. Ймовірно, він служив. Нині ж чоловік мешкає у Києві, знімає тренування та хизується м'язами. 

 

Що відомо про українку з найбільшими вилицями

Блогерка не приховує свою любов до пластичних операцій та "уколів краси". Раніше вона знімала на відео, як робить собі ін'єкції та змінює риси обличчя.

Окрім цього, Покрещук збільшувала груди, робила "пластику" живота". Нещодавно блогерка вставила величезні імпланти у сідниці.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що 37-річна зірка "Кварталу" розкрила секрет стрункої фігури.

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