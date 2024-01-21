Украинка с самыми большими скулами показала бойфренда: кто он (фото, видео)

Недавно она опубликовала видео, на котором показала себя и избранника. Рядом с ней позировал блогер с ником linchik. Мужчина не рассказывает о своем возрасте и не говорит, чем занимается.

Избранник украинки с самыми большими скулами (скриншот)

Впрочем, в комментариях фаны пишут, что они очень надеются на то, чтобы новые отношения Покрещук не оказались очередным пиаром.

Известно, что блогерша знакома с избранником уже давно. Еще несколько лет назад они снимали шуточные видео и проводили время вместе. Впрочем, тогда намеков на отношения не было.

Избранник блогерши в прошлом (скриншоты)

На странице блогера можно найти его фотографии в форме. Вероятно, он служил. Сейчас мужчина живет в Киеве, снимает тренировки и хвастается мышцами.

Что известно об украинке с самыми большими скулами

Блогерша не скрывает свою любовь к пластическим операциям и "уколам красоты". Раньше она снимала на видео, как делает себе инъекции и изменяет черты лица.

Кроме того, Покрещук увеличивала грудь, делала "пластику" живота". Недавно блогерша вставила огромные импланты в ягодицы.