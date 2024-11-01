Українка з найбільшим бюстом розсекретила вагу і зізналася, чи думала про зменшення грудей

"Я розумію, що я багатьом подобаюсь. Але є люди, яким я не подобаюсь, яких я злю. Тому що я не така як всі. Я пишечка, у мене майже 100 кілограмів. Трішки менше, гаразд", - заявила Міла.

"І я можу вдягатися так, як мені подобається. Я можу вдягнути декольте, коротку спідницю, джинси. Я не вдягаю якийсь мішок, щоб мене не бачили, щоб бути якоюсь сірою мишкою", - додала вона.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Також Кузнєцова розповіла, що у шкільні роки їй було важко сприймати себе. Вона хотіла бути схожою на інших. І вже тоді Міла мріяла про те, аби її бюст зменшився.

Дівчина хотіла не виділятися, не привертати увагу. Втім, потім їй вдалося перемогти комплекси. Після цього про зменшення грудей Кузнєцова не думала.

Модель з найбільшим розміром грудей в Україні (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

"Всі мої комплекси там залишилися, десь у школі. Я почала навчатися далі і я зрозуміла, що декольте, коротенька спідничка, це не мінус. Це великий плюс. Я була вражена тим, що я подобаюсь чоловікам. Подобаюсь чоловікам, які мені подобаються!" - розповіла Міла.

Хто така Міла Кузнєцова

Зірці 36 років, вона активно веде соцмережі та вже стала відомою як блогерка. Міла не приховує, що має великі форми. Ба більше, нині вона пишається своїм бюстом.

У 2020 році Кузнєцова стала рекордсменкою України. Вона - головна лідерка в категорії "Найбільші натуральні груди".

"Дівчата погано часто реагують на груди. Називають футбольними м'ячами. І всяке "хахаха". Мене ображає "силіконова". Люди просто не вірять, що такі груди можуть бути натуральними", - розповідала Міла.