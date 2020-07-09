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Украинка с 13-м размером груди стала рекордсменкой: фото натуральной красоты

Четверг 09 июля 2020 21:25
Украинка с 13-м размером груди стала рекордсменкой: фото натуральной красоты
Мила Кузнецова стала рекордсменкой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинка Мила Кузнецова с 13-м размером груди стала национальной рекордсменкой

Мила Кузнецова, украинская модель plus-size и блогер, стала рекордсменкой Украины в категории "Самая большая натуральная грудь".

Мила подала заявку на участие в конкурсе около трех недель назад, а 9 июля она стала обладательницей рекорда. Об этом девушка рассказала в Instagram и собрала тысячи лайков и восторженных комментариев.

"Поздравляю, Мила, с наградой. По достоинствам и приз соответствующий"; "Мила, вы просто фантастически красивая женщина", "Ура, вы замечательная, уверена ещё долго этот рекорд не побьют", - пишут в сети поклонники.

Украинка с 13-м размером груди стала рекордсменкой: фото натуральной красоты

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Интересно, что Мила - известный блогер с более полумиллиона подписчиков. Свои достоинства она любит и не стесняется демонстрировать. Девушку узнают и приглашают в шоу и интервью.

Она участвовала в известном телешоу "Кто сверху", а также в конкурсе красоты Miss Universe Plus Size 2019 года.

Чтобы подтвердить натуральность прелестей, Миле пришлось пройти медицинское обследование. И вердикт окончателен: грудь у Милы своя!

Украинка с 13-м размером груди стала рекордсменкой: фото натуральной красоты

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Недоброжелатели у Милы тоже находятся, но девушка кроме физических достоинств обладает стальными нервами и характером. Так, недавно она умело заткнула хейтеров при помощи народной мудрости.

Кроме того, Милу пригласили поучаствовать в дебютном бое в ММА, который запланирован на сентябрь 2020-го.

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