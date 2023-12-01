Українка із синдромом Дауна стала відомою актрисою в США: знялася в "Барбі" та "Голодних іграх"

Як Софія потрапила до США

Малятко Софія народилася у Дніпрі. Біологічні батьки відмовилися від неї, дізнавшись про її синдром Дауна. Перший рік життя дівчинка провела у місцевому дитячому будинку.

А потім її удочерила сім'я з Каліфорнії - Дженніфер та Гектор Санчес. На той момент у сім'ї вже було троє синів та молодший - також із синдромом Дауна.

Нові батьки Софії хотіли, щоб вона разом із названим братом росла як двійнята, щоб їм обом було легше адаптуватися у світі.

Дженніфер Санчес розповіла, що вперше побачила майбутню доньку на сайті для дітей-сиріт. А потім вони полетіли до України.

"У її документах було зазначено, що вона народилася в один рік з нашим молодшим сином Хоакіном, тому ми думали, що виховуватиме двійнят. А через кілька місяців ми дізналися, що в українському дитячому будинку неправильно записали рік народження. Спочатку навіть засмутилися. Але зараз, здається, що ми виховуємо двійнят, бо хлопчики трохи відстають у розвитку від дівчаток. Вони разом ходять до місцевої школи", - розповіла Дженніфер.

Софія Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)

Перша слава

Софія в 7 років почала записувати відео та викладати їх у соціальні мережі. Її полюбили передплатники й вона стала дуже популярною. У своїх відео вона ділилася нюансами про свій синдром і випустила цикл відео "Синдром Дауна – це не страшно". А ще розповідала про брата Хоакіна, який, крім синдрому Дауна, має також і аутизм. Її відео набирали до 5 млн переглядів.

У 2022 році на сторінці Софії почали з'являтися публікації на підтримку України - вона сфотографувалася на тлі прапора та зазначила, що продовжує "молитися за Україну". Також вона закликала своїх фанатів підтримувати свою малу Батьківщину - так світ дізнався, що Софія має українське походження.

Софія стала автором ілюстрацій до серії книг про дітей із синдромом Дауна під назвою "Тебе достатньо" та "Тебе люблять".

Софія Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)

Кінокар'єра

Перша роль Софії у кіно - телевізійний серіал "Їх переплутали в пологовому будинку" у 2015 році. Перша справжня роль у кіно - "Для Паломи" у 2022 році.

Але справжня світова слава до Софії прийшла у 2023 році, коли у прокат вийшов фільм "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом. У комедії Софія Санчес зіграла одну із ляльок "Барбі".

Софія Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)

Услід вийшла третина франшизи "Голодні ігри", де Софія зіграла претендентку на участь у 10-х щорічних Голодних іграх.

"Від дитячого будинку до червоної доріжки", - так прокоментувала шлях до слави своєї доньки Дженніфер.

Ще Софія знялася в рекламних роликах – для Target та Old Navy. Зараз вона навчається у 8 класу, займається спортом та бере участь у постановках громадського театру.