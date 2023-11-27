Моніка Белуччі показала, як носити "маленьку чорну сукню" у 59 років (фото)

Моніка Белуччі вміє приємно здивувати публіку й до сьогодні вважається однією з найкрасивіших жінок в усьому світі. І саме вона демонструє, що вік не є перепоною для краси.

Про те, з якої нагоди Моніка одягнула чорну сукню, яка підкреслює її талію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Моніка Белуччі показала, як носити "маленьку чорну сукню" у 59

Італійська акторка та модель вважається однією з найзнаменитіших моделей та секс-символів у світі, а також найкрасивішою жінкою, на яку рівняється більшість.

Вона є прикладом того, як жінка має за собою доглядати попри вік. Адже це лише цифра, головним є те, як ви себе почуваєте.

Днями Белуччі з’явилась на італійському телешоу Che Tempo Che Fa у приголомшливому вбранні. Здавалося б в образі Моніки немає нічого особливого: проста чорна сукня довжиною міді та високі замшеві чоботи від бренду Louboutin.

Свій образ жінка доповнила аксесуарами та обрала каблучки, які довершили її елегантний лук. З приводу зачіски акторка особливо не переймалась, вона просто акуратно вклала волосся, залишивши його рівним.

Моніка Беллучі демонструє ідеальну фігуру у чорній сукні (фото: Getty images)

Варто сказати, що Белуччі у свої роки може похизуватися стрункою фігурою і неймовірно доглянутою зовнішністю. Навіть складно сказати, що їй дійсно 59 років. В цьому ж шоу акторці подарували букет червоних троянд, які доповнили її образ в чорних тонах і додав жіночності та витонченості. Проте квіти не є частиною луку акторки.

Під час ефіру жінка зауважила, що вона хоче постаріти природним шляхом і не "одержима" збереженням своєї фігури у свої роки. А також додала, що у 50 чи 60, ти не маєш таких потреб по догляду, як коли тобі 20.

Також модель додала, що вона незаброняє собі у вині, макаронних виробах, не мучає себе дієтами. Проте час від часу заняттям пілатесом Ось і всі секрети краси Белуччі.