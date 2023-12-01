Украинка с синдромом Дауна стала известной актрисой в США: снялась в "Барби" и "Голодных играх"

Как София попала в США

Малышка София родилась в Днепре. Биологические родители отказались от нее, узнав о ее синдроме Дауна. Первый год жизни девочка провела в местном детском доме.

А потом ее удочерила семья из Калифорнии - Дженнифер и Гектор Санчес. На тот момент в семье уже было трое сыновей и младший - также с синдромом Дауна.

Новые родители Софии хотели, чтобы она вместе с названным братом росла как двойняшки, чтобы им обоим было легче адаптироваться в мире.

Дженнифер Санчес рассказала, что впервые увидела будущую дочь на сайте для детей-сирот. А потом они полетели в Украину.

"В ее документах было указано, что она родилась в один год с нашим младшим сыном Хоакином, поэтому мы думали, что будет воспитывать двойню. А через несколько месяцев мы узнали, что в украинском детском доме неправильно записали год рождения. Сначала даже расстроились. Но сейчас, кажется, что мы воспитываем двойню, так как мальчики немного отстают в развитии от девочек. Они вместе ходят в местную школу", - рассказала Дженнифер.

София Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)

Первая слава

София в 7 лет начала записывать видео и выкладывать их в социальные сети. Ее полюбили подписчики и она стала очень популярна. В своих видео она делилась нюансами о своем синдроме и выпустила цикл видео "Синдром Дауна - это не страшно". А еще рассказывала про брата Хоакина, у которого кроме синдрома Дауна, есть также и аутизм. Ее видео набирали до 5 млн просмотров.

В 2022 году на странице Софии стали появляться публикации в поддержку Украины - она сфотографировалась на фоне флага и отметила, что продолжает "молиться за Украину". Также она призвала своих фанатов поддерживать свою малую Родину - так мир узнал, что у Софии украинское происхождение.

София стала автором иллюстраций к серии книг о детях с синдромом Дауна под названием "Тебя достаточно" и "Тебя любят".

София Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)

Кинокарьера

Первая роль Софии в кино - телевизионный сериал "Их перепутали в роддоме" в 2015 году. Первая настоящая роль в кино - "Для Паломы" в 2022 году.

Но настоящая мировая слава к Софии пришла в 2023 году, когда в прокат вышел фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом. В комедии София Санчес сыграла одну из кукол "Барби".

София Санчес (фото: instagram.com/the.sofia.sanchez)

Следом вышла третья часть франшизы "Голодные игры", где София сыграла претендентку на участие в 10-х ежегодных Голодных играх.

"От детского дома до красной дорожки", - так прокомментировала путь к славе своей дочери Дженнифер.

Еще София снялась в рекламных роликах - для Target и Old Navy. Сейчас она учится в 8 класса, занимается спортом и участвует в постановках общественного театра.