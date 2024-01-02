В Україні зростуть мінімальні виплати: кому та скільки додадуть

Мінімальна зарплатня та прожитковий мінімум

Мінімальна зарплата з 01 січня 2024 року становитиме 7 100 грн (+400 грн), а з 01 квітня - 8 000 грн (+900 грн).

Щодо прожиткового мінімуму, то з 01 січня він становитиме на:

одну особу (використовується для розрахунків різних виплат) - 2 920 грн (+331 грн)

дітей до 6 років - 2 563 грн (+291 грн)

дітей від 6 до 18 років - 3 196 грн (+363 грн)

працездатних - 3 028 грн (+344 грн)

непрацездатних (пенсіонери, інваліди) - 2 361 грн (+268 грн).

Розмір мінімальної зарплати у погодинному окладі з 1 січня зросте до 42,6 грн, з 1 квітня - до 48 грн.

Пенсії

З 01 січня 2024 року очікується зростання мінімальної пенсії. Виплати зростуть з 2 093 грн до 2 361 грн. Максимальна пенсія підвищиться з 20 930 грн до 23 610 грн.

Оформити вихід на пенсію за віком у 60 років зможуть люди зі стажем 31 рік, у 63 роки - зі стажем 21–31 рік, у 65 років - 15–21 рік. У разі браку у 65 років мінімального страхового стажу людина не має права на пенсію за віком та отримуватиме соціальну допомогу від держави, тобто 2 361 грн.

Також з 01 березня заплановано індексацію всіх пенсій. Але цього може не відбутися, якщо Україна не матиме належного фінансування від партнерів.

Соціальні виплати на дітей

Зі зростанням прожиткового мінімуму збільшиться виплата на дітей. Так, наприклад, грошовий еквівалент бебі-боксу з січня становитиме 7 689 грн.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих жінок, зареєстрованих у центрі зайнятості, у 2024 році складе 757 грн.

Максимальний розмір допомоги одиноким матерям: