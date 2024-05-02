В Україні зростають ціни на популярний овоч: вже на 39% дорожче, ніж тиждень тому
В Україні знову почали рости ціни на цибулю після тривалого "затишшя".
Про таку цінову тенденцію повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Чому ціни на цибулю ростуть
За думкою гравців ринку, зростання цін у цьому сегменті пов'язане з помітним скороченням пропозиції через сезонне виснаження запасів цибулі в українських господарствах. Водночас торговельна активність на ринку цибулі трохи прискорилася, що також сприяє зростанню цін.
На цей час фермери пропонують цибулю в межах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), що в середньому на 39% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Тим не менш, вони визнають, що поки не можуть суттєво підвищити ціни, оскільки покупці все частіше виявляють незадоволеність якістю цибулі.
Що буде з цінами на цибулю далі
Аналітики відзначають, що наразі цибуля в Україні в середньому коштує на 64% дешевше, ніж на початку травня минулого року. Проте виробники не мають впевненості, чи зможуть вони і надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість цибулі у сховищах стрімко погіршується.
Скільки коштує цибуля в магазинах
Найнижча ціна на цибулю зараз у мережі супермаркетів Сільпо. Там овоч продають по 15.90 гривень за кілограм.
Ціни на цибулю в українських супермаркетах (Скриншот)
Нагадаємо, що в Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди.
Раніше ми писали про те, як в Україні змінилися ціни на продукти.