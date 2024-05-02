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В Украине растут цены на популярный овощ: уже на 39% дороже недели назад

Четверг 02 мая 2024 10:45
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В Украине растут цены на популярный овощ: уже на 39% дороже недели назад Фото: В Украине дорожает лук (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине снова начали расти цены на лук после длительного "затишья".

О такой ценовой тенденции сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему цены на лук растут

По мнению игроков рынка, рост цен в этом сегменте связан с заметным сокращением предложения из-за сезонного истощения запасов лука в украинских хозяйствах. В то же время, торговая активность на рынке лука немного ускорилась, что также способствует росту цен.

В настоящее время фермеры предлагают лук в пределах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 39% дороже, чем в конце прошлой недели. Тем не менее, они признают, что пока не могут существенно повысить цены, поскольку покупатели все чаще выражают недовольство качеством лука.

Что будет с ценами на лук дальше

Аналитики отмечают, что в настоящее время лук в Украине в среднем стоит на 64% дешевле, чем в начале мая прошлого года. Однако производители не уверены, смогут ли они и дальше повышать цены на эту продукцию, поскольку качество лука в хранилищах стремительно ухудшается.

Сколько стоит лук в магазинах

Самая низкая цена на лук сейчас в сети супермаркетов Сильпо. Там овощи продают по 15.90 гривен за килограмм.

В Украине растут цены на популярный овощ: уже на 39% дороже недели назадЦены на лук в украинских супермаркетах (Скриншот)

Напомним, что в Украине цены на популярный фрукты бьют все рекорды.

Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты .

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