В Україні зросли ціни на сіль: скільки доведеться заплатити

Скільки коштує

Зараз кілограм харчової морської солі коштує в середньому 33,05 гривні, тоді як у квітні ціна була 31,90 гривні. Зокрема, вартість морської солі на початку травня така:

Varus - 28,50 грн/кг;

Megamarket - 37,60 грн/кг

Ціни вперше так помітно зросли після зниження, яке тривало два місяці. У березні сіль коштувала - 32,28 грн/кг, а у лютому - 32,87 грн/кг.

Ціни на сіль зросли (скриншот)

Які ціни на інші спеції

Станом на 9 травня, ціни на перець та соуси у популярних українських супермаркетах такі: