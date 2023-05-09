В Україні зросли ціни на сіль: скільки доведеться заплатити

В Україні ціна на сіль у травні виросла після двомісячного спаду. Загалом вартість зросла на 1,15 грн/кг.
Про це йдеться на сайті "Мінфін".
Зараз кілограм харчової морської солі коштує в середньому 33,05 гривні, тоді як у квітні ціна була 31,90 гривні. Зокрема, вартість морської солі на початку травня така:
Ціни вперше так помітно зросли після зниження, яке тривало два місяці. У березні сіль коштувала - 32,28 грн/кг, а у лютому - 32,87 грн/кг.
Ціни на сіль зросли (скриншот)
Станом на 9 травня, ціни на перець та соуси у популярних українських супермаркетах такі:
Раніше лікар розповідала, кому не можна вживати йодовану сіль.
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