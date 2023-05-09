В Украине выросли цены на соль: сколько придется заплатить

В Украине цена на соль в мае выросла после двухмесячного спада. В целом, стоимость выросла на 1,15 грн/кг.
Об этом говорится на сайте "Минфин".
Сейчас килограмм пищевой морской соли стоит в среднем 33,05 гривны, в то время как в апреле цена была 31,90 гривны. В частности, стоимость морской соли в начале мая такова:
Цены впервые так заметно выросли после снижения, которое длилось два месяца. В марте соль стоила - 32,28 грн/кг, а в феврале - 32,87 грн/кг.
Цены на соль выросли (скриншот)
По состоянию на 9 мая, цены на перец и соусы в популярных украинских супермаркетах таковы:
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