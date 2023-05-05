В Україні зросли ціні на популярні види алкоголю: скільки тепер коштують напої

Вино

За даними Мінфіну, саме червоне вино здорожчало найбільше за останній місяць. Так, наприклад, відома марка алкогольного виробу додала в ціні 8 гривень за 750 мл.

Індекс споживчих цін на вино у травні 2023 склав 106,91%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 6,91%.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Пиво

Наступний популярний в Україні алкогольний напій в ціні майже не змінився, хоча підвищення все-таки відбулося. Якщо раніше 500 мл пива двох відомих компаній коштували 24 та 28 гривень, то зараз ці вартості збільшилися на одну гривню.

Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 0,89%.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Горілка

А от цей алкогольний напій навіть трохи подешевшав. У квітні горілка коштувала 116 гривень 15 копійок за пляшку, а в травні - 116 гривень 13 копійок.

Індекс споживчих цін на горілку у травні 2023 склав 100,73%, що на майже 4% більше, ніж у квітні.

Скриншот: index.minfin.com.ua