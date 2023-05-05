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В Україні зросли ціні на популярні види алкоголю: скільки тепер коштують напої

В Україні зросли ціни на алкоголь (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Останнім часом цінники на алкоголь у магазинах дещо змінилися. Подекуди підвищення сягає майже 10 гривень за пляшку.

Скільки сьогодні коштують популярні види алкоголю - дивіться в матеріалі Styler нижче.

  • Вино

За даними Мінфіну, саме червоне вино здорожчало найбільше за останній місяць. Так, наприклад, відома марка алкогольного виробу додала в ціні 8 гривень за 750 мл.

Індекс споживчих цін на вино у травні 2023 склав 106,91%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 6,91%.

Скриншот: index.minfin.com.ua

  • Пиво

Наступний популярний в Україні алкогольний напій в ціні майже не змінився, хоча підвищення все-таки відбулося. Якщо раніше 500 мл пива двох відомих компаній коштували 24 та 28 гривень, то зараз ці вартості збільшилися на одну гривню.

Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 0,89%.

Скриншот: index.minfin.com.ua

  • Горілка

А от цей алкогольний напій навіть трохи подешевшав. У квітні горілка коштувала 116 гривень 15 копійок за пляшку, а в травні - 116 гривень 13 копійок.

Індекс споживчих цін на горілку у травні 2023 склав 100,73%, що на майже 4% більше, ніж у квітні.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Раніше ми розповідали, як змінилися ціни на цибулю в Україні.

А ще писали про те, як впали та зросли ціни на різні категорії продуктів за рік.

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Ціни на продукти