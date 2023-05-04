В Україні зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні змінились ціни на цибулю (GettyImages)

В Україні кілограм синьої цибулі подорожчав на 3,65 грн порівняно із цінами у квітні. Загалом, вартість зросла з 56,01 грн до 59,66 грн.

Про це повідомляє "Мінфін".

Скільки коштує кілограм У популярних українських супермаркетах синю цибулю продають по: Novus - 59,99 грн/кг;

Metro - 57,1 грн/кг;

Auchan - 61,9 грн/кг. Ціни на цибулю синю в Україні (скриншот) Згідно з даним, ріпчаста цибуля навпаки здешевшала. Вартість знизилася з 57,02 грн до 55,74 грн. Зараз ціни в магазинах: Auchan - 49,4 грн;

Varus - 49,4 грн;

Megamarket - 69,9 грн;

Novus - 49,79 грн;

Metro - 60,22 грн. Як змінились ціни на ріпчасту цибулю в Україні (скриншот) Що з цінами на інші овочі Станом на 4 травня, ціни на овочі в українських супермаркетах такі: капуста молода - 61,57 грн/кг;

картопля - 9,79 грн/кг;

морква - 48,55 грн/кг;

огірки - 119 грн/кг;

перець болгарський жовтий - 249,60 грн/кг;

помідори червоні - 82,42 грн/кг;

буряк - 9,08 грн/кг;

часник - 116,23 грн/кг.