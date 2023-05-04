В Україні зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує
В Україні змінились ціни на цибулю (GettyImages)
В Україні кілограм синьої цибулі подорожчав на 3,65 грн порівняно із цінами у квітні. Загалом, вартість зросла з 56,01 грн до 59,66 грн.
Про це повідомляє "Мінфін".
Скільки коштує кілограм
У популярних українських супермаркетах синю цибулю продають по:
- Novus - 59,99 грн/кг;
- Metro - 57,1 грн/кг;
- Auchan - 61,9 грн/кг.
Ціни на цибулю синю в Україні (скриншот)
Згідно з даним, ріпчаста цибуля навпаки здешевшала. Вартість знизилася з 57,02 грн до 55,74 грн. Зараз ціни в магазинах:
- Auchan - 49,4 грн;
- Varus - 49,4 грн;
- Megamarket - 69,9 грн;
- Novus - 49,79 грн;
- Metro - 60,22 грн.
Як змінились ціни на ріпчасту цибулю в Україні (скриншот)
Що з цінами на інші овочі
Станом на 4 травня, ціни на овочі в українських супермаркетах такі:
- капуста молода - 61,57 грн/кг;
- картопля - 9,79 грн/кг;
- морква - 48,55 грн/кг;
- огірки - 119 грн/кг;
- перець болгарський жовтий - 249,60 грн/кг;
- помідори червоні - 82,42 грн/кг;
- буряк - 9,08 грн/кг;
- часник - 116,23 грн/кг.
Раніше експерт розповідав, коли в Україні подешевшають овочі.
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