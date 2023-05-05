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В Украине выросли цены на популярные виды алкоголя: сколько теперь стоят напитки

В Украине выросли цены на алкоголь (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время ценники на алкоголь в магазинах изменились. Кое-где повышение достигает почти 10 гривен за бутылку.

Сколько сегодня стоят популярные виды алкоголя - смотрите в материале Styler ниже.

  • Вино

По данным Минфина, именно красное вино подорожало больше всего за последний месяц. Так, например, известная марка алкогольного изделия прибавила в цене 8 гривен за 750 мл.

Индекс потребительских цен на вино в мае 2023 года составил 106,91%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 6,91%.

Скриншот: index.minfin.com.ua

  • Пиво

Следующий популярный в Украине алкогольный напиток в цене почти не изменился, хотя повышение все же произошло. Если раньше 500 мл пива двух известных компаний стоили 24 и 28 гривен, то сейчас эти цены выросли на одну гривну.

По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 0,89%.

Скриншот: index.minfin.com.ua

  • Водка

А вот этот алкогольный напиток даже немного подешевел. В апреле водка стоила 116 гривен 15 копеек за бутылку, а в мае - 116 гривен 13 копеек.

Индекс потребительских цен на водку в мае 2023 составил 100,73%, что на почти 4% больше, чем в апреле.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Раньше мы рассказывали, как изменились цены на лук в Украине.

А еще писали о том, как упали и выросли цены на разные категории продуктов за год.

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