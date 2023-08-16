В Україні подорожчав хліб: який і на скільки виросли ціни

Які зараз ціни на хліб

В середньому 500-грамовий батон "Київський нарізний" здорожчав майже на 1 грн - із середньолипневих 24,75 грн до нинішніх 25,72 грн.

Зокрема, в окремих українських мережах супермаркетів цей батон коштує:

Auchan - 25,80 грн

Novus - 23,56 грн

Megamarket - 27,80 грн

Varus - 27,70 грн

Найбільше зросли ціни на 300-грамовий буханець житнього хліба "Riga Бородинівський". Вартість збільшилась аж на 4,50 грн - із середніх 30,90 грн до 35,40 грн.

У супермаркетах ціни на житній хліб зараз такі:

Metro - 35,40 грн

Novus - 23,99 грн

Megamarket - 27,10 грн

Auchan - 26,20 грн

Знизилась ціна на житній "Український столичний" хліб. Вартість з 37,90 впала до 32,70 грн.

Також не змінилась ціна на хліб пшеничний "Цар-хліб". Середня ціна складає 32,96 грн.

Про те, що ціни на хліб зростатимуть, експерти прогнозували ще навесні. Зокрема, подорожчання буде поступовим, але стабільним - 0,5-1% на місяць.

Як змінились ціни на інші продукти

Станом на 16 серпня, на українському ринку змінились ціни й на інші продукти харчування. Зараз ціни такі: