Експерти спрогнозували подальше зростання цін на бензин в Україні: сягне 55 гривень за літр

Ціни на бензин та дизельне паливо в Україні продовжують зростати. Так, за липень 2023 року ціни на пальне піднялися приблизно на 4 гривні через підвищення податків. Також вартість додатково зросла й з1 серпня.

У матеріалі Styler читайте, чого варто очікувати від бензину в серпні.

Чому зросли ціни на бензин

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський нагадав, що з 1 липня було підвищено акцизи на пальне, також було скасовано пільгову ставку ПДВ на пальне.

Причиною зростання цін стала зміна оподаткування. На початку липня ціни на бензин та дизельне пальне зросли приблизно на 6% та стабілізувалися.

Проте з другої половини липня продовжується поступове зростання цін. Загалом за липень ціни на бензин зросли на 9%, а на дизельне пальне майже на 11%.

Більш стрімке зростання цін на дизельне пальне пояснюється жнивами та високим попитом сільськогосподарських підприємств.

Хмелевський прогнозує подальше зростання цін на пальне в Україні.

"Зростання податків ще не повністю відіграно ринком. Тому в серпні ціни на пальне зростатимуть. Крім того, зростають ціни на нафту на світових ринках. У липні ціни на нафту зросли на 14%", - повідомив він.

Олександр пояснив, що це, зокрема, було викликане рішенням Саудівської Аравії скоротити видобуток нафти на 1 млн барелів на день і Росії на 500 тисяч барелів на день.

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев також упевнений у зростанні цін на бензин.

Він нагадав про ще один чинник для зростання цін на пальне - це вихід нафтових котирувань на світовому ринку на новий рівноважний рівень 83-85 доларів за барель. Прив'язані до них котирування нафтопродуктів у Європі також піднялися.

"І це спричинить зростання вартості палива на заправках в Україні, тому що ми закуповуємо виключене те паливо, яке поставляється на Європейський континент", - сказав він.

Рябцев очікує, що цей фактор спричинить зростання цін до верхньої межі прогнозу.

"Якщо я говорив для дизельного пального 8-10 гривень подорожчання, то тепер скажу, що 10 гривень. Якщо я говорив, що 10-12 гривень, то тепер кажу, що 12 гривень", - додав він.

До чого призведе підвищення цін на бензин

Хмелевський прогнозує, що у серпні Росія планує скоротити експорт нафти на 100-200 тисяч барелів на день. Такі скорочення видобутку та експорту сприятимуть зростанню світових цін на нафту, що призведе до подальшого зростання цін на пальне в Україні.

"Ціни на пальне в Україні в серпні можуть зрости до 55 гривень за літр. Зростання цін на пальне прискорить інфляцію та призведе до зростання цін багатьох споживчих товарів", - резюмував експерт.