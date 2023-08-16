В Украине подорожал хлеб: какой и на сколько выросли цены

Какие сейчас цены на хлеб

В среднем 500-граммовый батон "Київський нарізний" подорожал почти на 1 грн - со среднеиюльских 24,75 грн до нынешних 25,72 грн.

В частности, в отдельных украинских сетях супермаркетов этот батон стоит:

Auchan - 25,80 грн

Novus - 23,56 грн

Megamarket - 27,80 грн

Varus - 27,70 грн

Больше всего выросли цены на 300-граммовую буханку ржаного хлеба "Riga Бородинівський". Стоимость увеличилась на 4,50 грн - со средних 30,90 грн до 35,40 грн.

В супермаркетах цены на ржаной хлеб сейчас таковы:

Metro - 35,40 грн

Novus - 23,99 грн

Megamarket - 27,10 грн

Auchan - 26,20 грн

Снизилась цена на ржаной "Український столичний" хлеб. Стоимость с 37,90 упала до 32,70 грн.

Также не изменилась цена на хлеб пшеничный "Цар-хліб". Средняя цена составляет 32,96 грн.

О том, что цены на хлеб будут расти, эксперты прогнозировали еще весной. В частности, подорожание будет постепенным, но стабильным - 0,5-1% в месяц.

Как изменились цены на другие продукты

По состоянию на 16 августа, на украинском рынке изменились цены и на другие продукты питания. Сейчас цены таковы: