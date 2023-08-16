В Украине подорожал хлеб: какой и на сколько выросли цены

В Украине пересчитали цены на хлеб. По сравнению с прошлым месяцем цена на некоторый хлеб выросла почти на 5 гривен.
Об этом свидетельствуют данные "Минфина".
В среднем 500-граммовый батон "Київський нарізний" подорожал почти на 1 грн - со среднеиюльских 24,75 грн до нынешних 25,72 грн.
В частности, в отдельных украинских сетях супермаркетов этот батон стоит:
Больше всего выросли цены на 300-граммовую буханку ржаного хлеба "Riga Бородинівський". Стоимость увеличилась на 4,50 грн - со средних 30,90 грн до 35,40 грн.
В супермаркетах цены на ржаной хлеб сейчас таковы:
Снизилась цена на ржаной "Український столичний" хлеб. Стоимость с 37,90 упала до 32,70 грн.
Также не изменилась цена на хлеб пшеничный "Цар-хліб". Средняя цена составляет 32,96 грн.
О том, что цены на хлеб будут расти, эксперты прогнозировали еще весной. В частности, подорожание будет постепенным, но стабильным - 0,5-1% в месяц.
По состоянию на 16 августа, на украинском рынке изменились цены и на другие продукты питания. Сейчас цены таковы:
Ранее мы сообщали, что цены на пшеницу подскочили после ударов по российским кораблям в Черном море.
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