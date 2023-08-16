ua en ru
Ср, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні подорожчав хліб: який і на скільки виросли ціни

Новость на русском →
Середа 16 серпня 2023 16:00
В Україні подорожчав хліб: який і на скільки виросли ціни В Україні змінились ціни на хліб (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні перерахували ціни на хліб. У порівнянні з минулим місяцем ціна на деякий хліб зросла майже на 5 гривень.

Про це свідчать дані "Мінфін".

Які зараз ціни на хліб

В середньому 500-грамовий батон "Київський нарізний" здорожчав майже на 1 грн - із середньолипневих 24,75 грн до нинішніх 25,72 грн.

Зокрема, в окремих українських мережах супермаркетів цей батон коштує:

  • Auchan - 25,80 грн
  • Novus - 23,56 грн
  • Megamarket - 27,80 грн
  • Varus - 27,70 грн

Найбільше зросли ціни на 300-грамовий буханець житнього хліба "Riga Бородинівський". Вартість збільшилась аж на 4,50 грн - із середніх 30,90 грн до 35,40 грн.

У супермаркетах ціни на житній хліб зараз такі:

  • Metro - 35,40 грн
  • Novus - 23,99 грн
  • Megamarket - 27,10 грн
  • Auchan - 26,20 грн

Знизилась ціна на житній "Український столичний" хліб. Вартість з 37,90 впала до 32,70 грн.

Також не змінилась ціна на хліб пшеничний "Цар-хліб". Середня ціна складає 32,96 грн.

Про те, що ціни на хліб зростатимуть, експерти прогнозували ще навесні. Зокрема, подорожчання буде поступовим, але стабільним - 0,5-1% на місяць.

Як змінились ціни на інші продукти

Станом на 16 серпня, на українському ринку змінились ціни й на інші продукти харчування. Зараз ціни такі:

  • яйця курячі Ясенсвіт 10 шт - 45,95 грн
  • масло 72,5% 200 г - 70,60 грн
  • молоко Простоквашино 10% 200 мл - 24,80 грн
  • сметана 15% - 37,80 грн
  • курятина стегно - 100,45 грн/кг
  • курятина гомілка - 75,95 грн/кг
  • свинина грудинка - 179,67 грн/кг
  • свинина ребра - 182,96 грн/кг
  • сало домашнє - 254 грн/кг
  • гречка - 47,57 грн/кг
  • рис довгий - 85 грн/кг
  • вермішель довга - 25,90 грн/кг
  • цукор - 34,52 грн/кг

Раніше ми повідомляли, що ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі.

Також читайте, що експерти спрогнозували подальше зростання цін на бензин в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти