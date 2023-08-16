В Україні подорожчав хліб: який і на скільки виросли ціни
В Україні перерахували ціни на хліб. У порівнянні з минулим місяцем ціна на деякий хліб зросла майже на 5 гривень.
Про це свідчать дані "Мінфін".
Які зараз ціни на хліб
В середньому 500-грамовий батон "Київський нарізний" здорожчав майже на 1 грн - із середньолипневих 24,75 грн до нинішніх 25,72 грн.
Зокрема, в окремих українських мережах супермаркетів цей батон коштує:
- Auchan - 25,80 грн
- Novus - 23,56 грн
- Megamarket - 27,80 грн
- Varus - 27,70 грн
Найбільше зросли ціни на 300-грамовий буханець житнього хліба "Riga Бородинівський". Вартість збільшилась аж на 4,50 грн - із середніх 30,90 грн до 35,40 грн.
У супермаркетах ціни на житній хліб зараз такі:
- Metro - 35,40 грн
- Novus - 23,99 грн
- Megamarket - 27,10 грн
- Auchan - 26,20 грн
Знизилась ціна на житній "Український столичний" хліб. Вартість з 37,90 впала до 32,70 грн.
Також не змінилась ціна на хліб пшеничний "Цар-хліб". Середня ціна складає 32,96 грн.
Про те, що ціни на хліб зростатимуть, експерти прогнозували ще навесні. Зокрема, подорожчання буде поступовим, але стабільним - 0,5-1% на місяць.
Як змінились ціни на інші продукти
Станом на 16 серпня, на українському ринку змінились ціни й на інші продукти харчування. Зараз ціни такі:
- яйця курячі Ясенсвіт 10 шт - 45,95 грн
- масло 72,5% 200 г - 70,60 грн
- молоко Простоквашино 10% 200 мл - 24,80 грн
- сметана 15% - 37,80 грн
- курятина стегно - 100,45 грн/кг
- курятина гомілка - 75,95 грн/кг
- свинина грудинка - 179,67 грн/кг
- свинина ребра - 182,96 грн/кг
- сало домашнє - 254 грн/кг
- гречка - 47,57 грн/кг
- рис довгий - 85 грн/кг
- вермішель довга - 25,90 грн/кг
- цукор - 34,52 грн/кг
Раніше ми повідомляли, що ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі.
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