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В Украине подорожал хлеб: какой и на сколько выросли цены

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Среда 16 августа 2023 16:00
В Украине подорожал хлеб: какой и на сколько выросли цены В Украине изменились цены на хлеб (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине пересчитали цены на хлеб. По сравнению с прошлым месяцем цена на некоторый хлеб выросла почти на 5 гривен.

Об этом свидетельствуют данные "Минфина".

Какие сейчас цены на хлеб

В среднем 500-граммовый батон "Київський нарізний" подорожал почти на 1 грн - со среднеиюльских 24,75 грн до нынешних 25,72 грн.

В частности, в отдельных украинских сетях супермаркетов этот батон стоит:

  • Auchan - 25,80 грн
  • Novus - 23,56 грн
  • Megamarket - 27,80 грн
  • Varus - 27,70 грн

Больше всего выросли цены на 300-граммовую буханку ржаного хлеба "Riga Бородинівський". Стоимость увеличилась на 4,50 грн - со средних 30,90 грн до 35,40 грн.

В супермаркетах цены на ржаной хлеб сейчас таковы:

  • Metro - 35,40 грн
  • Novus - 23,99 грн
  • Megamarket - 27,10 грн
  • Auchan - 26,20 грн

Снизилась цена на ржаной "Український столичний" хлеб. Стоимость с 37,90 упала до 32,70 грн.

Также не изменилась цена на хлеб пшеничный "Цар-хліб". Средняя цена составляет 32,96 грн.

О том, что цены на хлеб будут расти, эксперты прогнозировали еще весной. В частности, подорожание будет постепенным, но стабильным - 0,5-1% в месяц.

Как изменились цены на другие продукты

По состоянию на 16 августа, на украинском рынке изменились цены и на другие продукты питания. Сейчас цены таковы:

  • яйца куриные Ясенсвіт 10 шт - 45,95 грн
  • масло 72,5% 200 г - 70,60 грн
  • молоко Простоквашино 10% 200 мл - 24,80 грн
  • сметана 15% - 37,80 грн
  • курятина бедро - 100,45 грн/кг
  • курятина голень - 75,95 грн/кг
  • свинина грудинка - 179,67 грн/кг
  • свинина ребра - 182,96 грн/кг
  • сало домашнее - 254 грн/кг
  • гречка - 47,57 грн/кг
  • рис длинный - 85 грн/кг
  • вермишель длинная - 25,90 грн/кг
  • сахар - 34,52 грн/кг

Ранее мы сообщали, что цены на пшеницу подскочили после ударов по российским кораблям в Черном море.

Также читайте, что эксперты спрогнозировали дальнейший рост цен на бензин в Украине.

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