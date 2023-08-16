В Украине подорожал хлеб: какой и на сколько выросли цены
В Украине пересчитали цены на хлеб. По сравнению с прошлым месяцем цена на некоторый хлеб выросла почти на 5 гривен.
Об этом свидетельствуют данные "Минфина".
Какие сейчас цены на хлеб
В среднем 500-граммовый батон "Київський нарізний" подорожал почти на 1 грн - со среднеиюльских 24,75 грн до нынешних 25,72 грн.
В частности, в отдельных украинских сетях супермаркетов этот батон стоит:
- Auchan - 25,80 грн
- Novus - 23,56 грн
- Megamarket - 27,80 грн
- Varus - 27,70 грн
Больше всего выросли цены на 300-граммовую буханку ржаного хлеба "Riga Бородинівський". Стоимость увеличилась на 4,50 грн - со средних 30,90 грн до 35,40 грн.
В супермаркетах цены на ржаной хлеб сейчас таковы:
- Metro - 35,40 грн
- Novus - 23,99 грн
- Megamarket - 27,10 грн
- Auchan - 26,20 грн
Снизилась цена на ржаной "Український столичний" хлеб. Стоимость с 37,90 упала до 32,70 грн.
Также не изменилась цена на хлеб пшеничный "Цар-хліб". Средняя цена составляет 32,96 грн.
О том, что цены на хлеб будут расти, эксперты прогнозировали еще весной. В частности, подорожание будет постепенным, но стабильным - 0,5-1% в месяц.
Как изменились цены на другие продукты
По состоянию на 16 августа, на украинском рынке изменились цены и на другие продукты питания. Сейчас цены таковы:
- яйца куриные Ясенсвіт 10 шт - 45,95 грн
- масло 72,5% 200 г - 70,60 грн
- молоко Простоквашино 10% 200 мл - 24,80 грн
- сметана 15% - 37,80 грн
- курятина бедро - 100,45 грн/кг
- курятина голень - 75,95 грн/кг
- свинина грудинка - 179,67 грн/кг
- свинина ребра - 182,96 грн/кг
- сало домашнее - 254 грн/кг
- гречка - 47,57 грн/кг
- рис длинный - 85 грн/кг
- вермишель длинная - 25,90 грн/кг
- сахар - 34,52 грн/кг
Ранее мы сообщали, что цены на пшеницу подскочили после ударов по российским кораблям в Черном море.
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