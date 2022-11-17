В Україні зросла ціна на сіль: скільки зараз коштує

Станом на 17 листопада, ціни в супермаркетах на морську сіль складають (за 1 кг):

Varus - 27,5 грн;

Megamarket - 37,6 грн;

АТБ - 27,90 грн;

Auchan - 31,70 грн;

Сільпо - 28,49 грн.

Зокрема, ціни на морську сіль зростають вже 3 місяці підряд. У серпні її вартість сягала 29,33 грн/кг, після цього ціна лише зростала:

вересень - 30,56 грн/кг;

жовтень - 31,7 грн/кг;

листопад - 32,55 грн/кг.

Окрім того, що за звичайну кам'яну сіль у супермаркетах доведеться заплатити:

Auchan - 25 грн/кг.

Megamarket - 23,60 грн/кг;

Сільпо - 28,29 грн/кг.

Ціна на сіль в Україні (скрін)

Додамо, що суттєво змінились ціни на популярні крупи. Станом на 17 листопада ціни такі: