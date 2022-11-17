В Україні зросла ціна на сіль: скільки зараз коштує

В Україні зросла ціна морської солі. Зараз за кілограм доведеться заплатити 32,55 грн, що на 0,85 грн більше середньомісячної ціни жовтня.
Про це повідомляє "Мінфін".
Станом на 17 листопада, ціни в супермаркетах на морську сіль складають (за 1 кг):
Зокрема, ціни на морську сіль зростають вже 3 місяці підряд. У серпні її вартість сягала 29,33 грн/кг, після цього ціна лише зростала:
Окрім того, що за звичайну кам'яну сіль у супермаркетах доведеться заплатити:
Додамо, що суттєво змінились ціни на популярні крупи. Станом на 17 листопада ціни такі:
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