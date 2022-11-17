В Украине выросла цена на соль: сколько сейчас стоит

В Украине выросла цена морской соли. Сейчас за килограмм придется заплатить 32,55 грн, что на 0,85 грн больше среднемесячной цены октября.
Об этом сообщает "Минфин".
По состоянию на 17 ноября цены в супермаркетах на морскую соль составляют (за 1 кг):
В частности, цены на морскую соль вырастают уже 3 месяца подряд. В августе ее стоимость достигала 29,33 грн/кг, после этого цена только росла:
Кроме того, за обычную каменную соль в супермаркетах придется заплатить:
Добавим, что существенно изменились цены на популярные крупы. По состоянию на 17 ноября цены следующие:
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