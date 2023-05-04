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В Україні зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні змінились ціни на цибулю (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні кілограм синьої цибулі подорожчав на 3,65 грн порівняно із цінами у квітні. Загалом, вартість зросла з 56,01 грн до 59,66 грн.

Про це повідомляє "Мінфін".

Скільки коштує кілограм

У популярних українських супермаркетах синю цибулю продають по:

  • Novus - 59,99 грн/кг;
  • Metro - 57,1 грн/кг;
  • Auchan - 61,9 грн/кг.

Ціни на цибулю синю в Україні (скриншот)

Згідно з даним, ріпчаста цибуля навпаки здешевшала. Вартість знизилася з 57,02 грн до 55,74 грн. Зараз ціни в магазинах:

  • Auchan - 49,4 грн;
  • Varus - 49,4 грн;
  • Megamarket - 69,9 грн;
  • Novus - 49,79 грн;
  • Metro - 60,22 грн.

Як змінились ціни на ріпчасту цибулю в Україні (скриншот)

Що з цінами на інші овочі

Станом на 4 травня, ціни на овочі в українських супермаркетах такі:

  • капуста молода - 61,57 грн/кг;
  • картопля - 9,79 грн/кг;
  • морква - 48,55 грн/кг;
  • огірки - 119 грн/кг;
  • перець болгарський жовтий - 249,60 грн/кг;
  • помідори червоні - 82,42 грн/кг;
  • буряк - 9,08 грн/кг;
  • часник - 116,23 грн/кг.

Раніше експерт розповідав, коли в Україні подешевшають овочі.

Також ми писали, як заощаджувати на продуктах, якщо у вас велика сім'я.

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Ціни на продуктилук