В Україні зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні кілограм синьої цибулі подорожчав на 3,65 грн порівняно із цінами у квітні. Загалом, вартість зросла з 56,01 грн до 59,66 грн.
Про це повідомляє "Мінфін".
У популярних українських супермаркетах синю цибулю продають по:
Згідно з даним, ріпчаста цибуля навпаки здешевшала. Вартість знизилася з 57,02 грн до 55,74 грн. Зараз ціни в магазинах:
Станом на 4 травня, ціни на овочі в українських супермаркетах такі:
Раніше експерт розповідав, коли в Україні подешевшають овочі.
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