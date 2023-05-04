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В Украине выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине изменились цены на лук (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине килограмм синего лука подорожал на 3,65 грн по сравнению с ценами в апреле. В целом стоимость выросла с 56,01 грн до 59,66 грн.

Об этом сообщает "Минфин".

Сколько стоит килограмм

В популярных украинских супермаркетах синий лук продают по:

  • Novus - 59,99 грн/кг;
  • Metro - 57,1 грн/кг;
  • Auchan - 61,9 грн/кг.

Цены на лук синий в Украине (скриншот)

Согласно данным, репчатый лук наоборот подешевел. Стоимость снизилась с 57,02 грн. до 55,74 грн. Сейчас цены в магазинах:

  • Auchan - 49,4 грн;
  • Varus - 49,4 грн;
  • Megamarket - 69,9 грн;
  • Novus - 49,79 грн;
  • Metro - 60,22 грн.

Как изменились цены на репчатый лук в Украине (скриншот)

Что с ценами на другие овощи

По состоянию на 4 мая цены на овощи в украинских супермаркетах таковы:

  • капуста молодая - 61,57 грн/кг;
  • картофель - 9,79 грн/кг;
  • морковь - 48,55 грн/кг;
  • огурцы - 119 грн/кг;
  • перец болгарский желтый - 249,60 грн/кг;
  • помидоры красные - 82,42 грн/кг;
  • свекла - 9,08 грн/кг;
  • чеснок - 116,23 грн/кг.

Ранее эксперт рассказывал, когда в Украине подешевеют овощи.

Также мы писали, как экономить на продуктах, если у вас большая семья.

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Цены на продуктылук