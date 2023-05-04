В Украине выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине килограмм синего лука подорожал на 3,65 грн по сравнению с ценами в апреле. В целом стоимость выросла с 56,01 грн до 59,66 грн.
Об этом сообщает "Минфин".
В популярных украинских супермаркетах синий лук продают по:
Согласно данным, репчатый лук наоборот подешевел. Стоимость снизилась с 57,02 грн. до 55,74 грн. Сейчас цены в магазинах:
По состоянию на 4 мая цены на овощи в украинских супермаркетах таковы:
Ранее эксперт рассказывал, когда в Украине подешевеют овощи.
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