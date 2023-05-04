В Украине выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине изменились цены на лук (GettyImages)

В Украине килограмм синего лука подорожал на 3,65 грн по сравнению с ценами в апреле. В целом стоимость выросла с 56,01 грн до 59,66 грн.

Об этом сообщает "Минфин".

Сколько стоит килограмм В популярных украинских супермаркетах синий лук продают по: Novus - 59,99 грн/кг;

Metro - 57,1 грн/кг;

Auchan - 61,9 грн/кг. Цены на лук синий в Украине (скриншот) Согласно данным, репчатый лук наоборот подешевел. Стоимость снизилась с 57,02 грн. до 55,74 грн. Сейчас цены в магазинах: Auchan - 49,4 грн;

Varus - 49,4 грн;

Megamarket - 69,9 грн;

Novus - 49,79 грн;

Metro - 60,22 грн. Как изменились цены на репчатый лук в Украине (скриншот) Что с ценами на другие овощи По состоянию на 4 мая цены на овощи в украинских супермаркетах таковы: капуста молодая - 61,57 грн/кг;

картофель - 9,79 грн/кг;

морковь - 48,55 грн/кг;

огурцы - 119 грн/кг;

перец болгарский желтый - 249,60 грн/кг;

помидоры красные - 82,42 грн/кг;

свекла - 9,08 грн/кг;

чеснок - 116,23 грн/кг.