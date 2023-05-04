В Украине выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит
В Украине изменились цены на лук (GettyImages)
В Украине килограмм синего лука подорожал на 3,65 грн по сравнению с ценами в апреле. В целом стоимость выросла с 56,01 грн до 59,66 грн.
Об этом сообщает "Минфин".
Сколько стоит килограмм
В популярных украинских супермаркетах синий лук продают по:
- Novus - 59,99 грн/кг;
- Metro - 57,1 грн/кг;
- Auchan - 61,9 грн/кг.
Цены на лук синий в Украине (скриншот)
Согласно данным, репчатый лук наоборот подешевел. Стоимость снизилась с 57,02 грн. до 55,74 грн. Сейчас цены в магазинах:
- Auchan - 49,4 грн;
- Varus - 49,4 грн;
- Megamarket - 69,9 грн;
- Novus - 49,79 грн;
- Metro - 60,22 грн.
Как изменились цены на репчатый лук в Украине (скриншот)
Что с ценами на другие овощи
По состоянию на 4 мая цены на овощи в украинских супермаркетах таковы:
- капуста молодая - 61,57 грн/кг;
- картофель - 9,79 грн/кг;
- морковь - 48,55 грн/кг;
- огурцы - 119 грн/кг;
- перец болгарский желтый - 249,60 грн/кг;
- помидоры красные - 82,42 грн/кг;
- свекла - 9,08 грн/кг;
- чеснок - 116,23 грн/кг.
Ранее эксперт рассказывал, когда в Украине подешевеют овощи.
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