В Україні знову подорожчають молочні продукти: які будуть ціни

Що буде з цінами на "молочку"

Через збільшення витрат на виробництво підприємства змушені підвищити ціни на власну продукцію. Це наслідок відключень світла. Варто зазначити, що подорожчання стосується лише Києва.

"Насамперед криза в енергосистемі впливає на глибоку переробку. Це на молочну продукцію, де є велика потреба в електроенергії та безперервний процес виробництва протягом доби. Якщо виробництво зупинити на 2-3 години, може зіпсуватися вся сировина та будуть великі втрати. Тому переробники змушені були встановити генератори. Тепер ціна залежить від того, скільки за день працює генератор", - розповів Соломчук.

За його словами, кіловат енергії в генераторі коштує майже 20 гривень, тому продукція може подорожчати на 5-6%.

Скільки коштують молочні продукти зараз

За даними Мінфіну, середні ціни на "молочку" в Україні такі:

молоко - 38 гривень

масло - 71 гривня

твердий сир - 300 гривень/кілограм

плавлений сир - 17 гривень

кисломолочний сир - 64 гривні

йогурт - 25 гривень

кефір - 37 гривень

маргарин - 30 гривень

вершки - 22 гривні

сметана - 40 гривень

Станом на лютий 2023 українці вживають дещо менше молочних продуктів порівняно з попереднім місяцем. Тому за останній місяць можна було спостерігати незначне зниження в ціні на декілька гривень.