UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні знов подорожчав популярний тепличний овоч

Фото: В Україні подорожчали томати (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Цього тижня в Україні ціни на тепличні помідори знову підскочили. Зараз виробники реалізовують цей овоч у діапазоні від 60 до 75 гривень за кілограм, що в середньому на 13% вище, ніж на минулому тижні.

Про таку тенденцію повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Причини подорожчання томатів

Згідно з учасниками ринку, через обмежену кількість даної продукції попит на тепличні помідори трохи підвищився, що дало можливість виробникам підвищити ціни на свою продукцію.

Так, після невеликого зниження минулого тижня, ціни на томати в українських теплицях знову підскочили до 60-75 гривень за кілограм, що в середньому на 13% вище, ніж тиждень тому.

Експерти вказують, що зростання цін на тепличні помідори викликане скороченням пропозиції на ринку як з місцевих теплиць, так і значним зменшенням імпорту томатів. Підтримку цін також забезпечує стабільний попит на цю продукцію від оптових компаній та роздрібних мереж, зауважують аналітики.

Вони також вказують, що незважаючи на зростання цін, сьогодні тепличні помідори в Україні у середньому продаються на 15% дешевше, ніж наприкінці травня минулого року.

Скільки коштують томати в супермаркетах

Зараз в українських супермаркетах ціни на томати стартують від 59.89 гривень за кілограм.

Ціни на томати в українських супермаркетах (Скриншот)

Нагадаємо, що в Україні несподівано подорожчав популярний овоч старого врожаю.

А до цього ми писали, що в Києві продають черешню по "космічній" ціні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни в Україні