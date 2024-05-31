В Україні знов подорожчав популярний тепличний овоч

Причини подорожчання томатів

Згідно з учасниками ринку, через обмежену кількість даної продукції попит на тепличні помідори трохи підвищився, що дало можливість виробникам підвищити ціни на свою продукцію.

Так, після невеликого зниження минулого тижня, ціни на томати в українських теплицях знову підскочили до 60-75 гривень за кілограм, що в середньому на 13% вище, ніж тиждень тому.

Експерти вказують, що зростання цін на тепличні помідори викликане скороченням пропозиції на ринку як з місцевих теплиць, так і значним зменшенням імпорту томатів. Підтримку цін також забезпечує стабільний попит на цю продукцію від оптових компаній та роздрібних мереж, зауважують аналітики.

Вони також вказують, що незважаючи на зростання цін, сьогодні тепличні помідори в Україні у середньому продаються на 15% дешевше, ніж наприкінці травня минулого року.

Скільки коштують томати в супермаркетах

Зараз в українських супермаркетах ціни на томати стартують від 59.89 гривень за кілограм.

Ціни на томати в українських супермаркетах (Скриншот)