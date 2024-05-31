В Украине снова подорожал популярный тепличный овощ

Причины удорожания томатов

Согласно участникам рынка, из-за ограниченного количества данной продукции спрос на тепличные помидоры немного повысился, что позволило производителям повысить цены на свою продукцию.

Так, после небольшого снижения на прошлой неделе цены на томаты в украинских теплицах снова подскочили до 60-75 гривен за килограмм, что в среднем на 13% выше, чем неделю назад.

Эксперты указывают, что рост цен на тепличные помидоры вызван сокращением предложения на рынке как местных теплиц, так и значительным уменьшением импорта томатов. Поддержка цен также обеспечивает стабильный спрос на эту продукцию от оптовых компаний и розничных сетей, отмечают аналитики.

Они также указывают, что, несмотря на рост цен, сегодня тепличные помидоры в Украине в среднем продаются на 15% дешевле, чем в конце мая прошлого года.

Сколько стоят томаты в супермаркетах

Сейчас в украинских супермаркетах цены на помидоры стартуют от 59.89 гривен за килограмм.

Цены на томаты в украинских супермаркетах (Скриншот)