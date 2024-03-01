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В Україні знов почав дорожчати популярний овоч

П'ятниця 01 березня 2024 08:59
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В Україні знов почав дорожчати популярний овоч Фото: В Україні подорожчала капуста (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній тиждень почала дорожчати капуста.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому капуста дорожчає

Річ у тому, що на овоч зараз є великий попит. Представники оптових компаній сьогодні відзначають дефіцит капусти на ринку, що, поряд зі стабільно високою активністю покупців, стало головною причиною зростання цін в даному сегменті.

Внаслідок цього українські виробники пропонують білоголову капусту за цінами від 8 до 12 гривень за кілограм ($0,21-0,31 за кг), що в середньому на 26% вище, ніж на минулому тижні.

Важливо відзначити, що позитивну тенденцію в ціновій сфері українські виробники пов'язують, насамперед, із сезонним фактором. Крім того, кількість некондиційної капусти, яка раніше негативно впливала на ціни, помітно зменшилася, що також сприяє підвищенню цін на білоголову капусту.

Зауважимо, що, навіть після зростання цін, капуста в Україні в середньому коштує на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року.

Тим не менше, експерти не виключають, що фермери будуть намагатися підвищити ціни і надалі, оскільки запаси якісної білоголової капусти в сховищах місцевих господарств продовжують зменшуватися.

Скільки зараз коштує капуста

Так, найвигідніша пропозиція на овоч спостерігається в супермаркеті АТБ. Там за овоч просять 14.90 гривень за кілограм.

В Україні знов почав дорожчати популярний овочЦіни на капусту в українських магазинах (Скриншот)

До речі, в Україні став дорожчати популярний овоч, який купують усі.

Читайте також, що в Україні подешевшав "борщовий" овоч.

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