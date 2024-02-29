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В Україні знов почав дешевшати популярний овоч: ціна на 72% нижче, ніж торік

Четвер 29 лютого 2024 08:42
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В Україні знов почав дешевшати популярний овоч: ціна на 72% нижче, ніж торік Фото: В Україні подешевшала морква (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У цьому тижні на українському ринку коренеплодів спостерігалося зниження цін на моркву, що було викликано початком інтенсивних продажів запасів даної продукції зі сховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому морква дешевшає

Українські фермери пропонують моркву до продажу в середньому на 14% дешевше порівняно з кінцем попереднього тижня. Ціни на відвантаження цієї продукції зараз коливаються в межах 7-10 грн/кг ($0,18-0,26/кг).

Виробники стверджують, що збільшення пропозиції моркви середньої та низької якості впливає негативно на ціни. У зв'язку з м'якою зимою якість продукції в необладнаних сховищах швидко погіршується, що призводить до розпродажу запасів фермерів.

Водночас учасники ринку вказують, що власники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, вважають за краще призупинити продажі.

Важливо відзначити, що в цей момент ціни на моркву в Україні вже в середньому на 72% нижчі, ніж в кінці лютого 2023 року. Більшість учасників ринку не виключають можливості подальшого зниження цін, пов'язаного з низькою торговельною активністю у цьому сегменті.

Скільки зараз коштує морква

Ціна моркви в українських супермаркетах стартує від 10 гривень за кілограм. Така ціна на овоч пропонується в мережі Varus.

В Україні знов почав дешевшати популярний овоч: ціна на 72% нижче, ніж торік

В Україні знов почав дешевшати популярний овоч: ціна на 72% нижче, ніж торік

Ціна моркви в Україні (Скриншот)

До речі, в Україні став дорожчати популярний овоч, який купують усі.

Читайте також, що в Україні подешевшав "борщовий" овоч.

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Ціни в Україні морковь
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