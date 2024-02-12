В Україні знизилася ціна на популярний тепличний овоч. Скільки він зараз коштує

Що зараз з цінами на помідори

Сьогодні українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 60-80 грн/кг ($1,60-2,13/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. При цьому пропозиція імпортної продукції досить об’ємна, тоді як попит на неї досить стриманий.

Як наслідок, на складах компаній накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції, через що продавці готові дедалі частіше поступатися в ціні покупцям.

Так, протягом минулого тижня поставки томату з Туреччини продовжували збільшуватися, внаслідок чого пропозиція на ринку залишалася надлишковою. Одночасно з цим активність покупців продовжувала знижуватися. Через низькі темпи збуту більшість оптових компаній і роздрібних мереж скоротили обсяги закупівель томатів і купували нові партії в міру реалізації наявних запасів.

Варто зазначити, що ціна на імпортні томати в Україні наразі вже в середньому на 10% нижча, ніж в аналогічний період минулого року. За словами ключових гравців ринку, якщо темпи збуту в сегменті томатів не прискоряться найближчим часом, то зниження цін на імпортні помідори може тривати й до кінця лютого поточного року

Скільки коштують тепличні томати

Так, ціни на тепличні овочі стартують в українських супермаркетах від 85 гривень за кілограм. Така пропозиція діє в мережі "Сільпо".

Ціни на томати в українських магазинах (Скриншот)