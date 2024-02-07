В Україні рекордно подешевшали одразу два "борщові" овочі. Що буде з цінами далі

В перші місяці 2024 року український ринок овочів борщового набору продемонстрував помітне зростання цін на фоні попереднього року, окрім кількох стратегічних винятків, як морква та ріпчаста цибуля, які, навпаки, подешевшали.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Скільки зараз коштують ці овочі

Станом на 7 лютого 2025 року на гуртовому ринку "Шувар" ріпчаста цибуля коштує 11-15 грн за кг, тобто в 2,5 рази дешевше, ніж у лютому минулого року. Морква за рік подешевшала на 46% та коштує сьогодні 12-13 грн за кілограм.

Всі інші складові борщового набору залишаються дорожчими за минулорічний показник. Однак протягом останнього тижня спостерігалося легке зниження цін на білоголову капусту на 14%, внаслідок чого її вартість встановилася на рівні 10-12 гривень за кілограм.

Аналогічно, ціна на картоплю знизилася на 12%, тепер вона пропонується за 15-17 гривень за кілограм.

Незважаючи на це незначне подешевшання, картопля та капуста все ще коштують суттєво дорожче, порівняно з показниками лютого минулого року.

Найстабільнішим показником з початку року залишаються ціни на буряк на рівні 12-14 грн за кг, тобто на 42% дорожче, ніж на початку лютого минулого року.

Це зростання можна пояснити кількома факторами, включаючи зміни в умовах виробництва, погодні умови, а також збільшення витрат на логістику та інші складові виробничого процесу.

Що буде з цінами на овочі далі

Прогнози на кінець зими 2024 року передбачають, що ціни на деякі овочі можуть зрости на 2-7% в залежності від виду овочів і загальних економічних умов у країні.

Зростання може бути обумовлене різними факторами, включаючи зміни в попиті та пропозиції на ринку, а також інфляційні процеси. Загальні економічні умови, погодні фактори, а також світові ринкові тренди значно впливають на вартість овочів.

Очікуване зростання цін на овочі борщового набору є важливим індикатором для ринку агропродукції в Україні, вказуючи на потребу в адаптації стратегій як для виробників, так і для споживачів.

