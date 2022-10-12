В Україні знизилася ціна на популярний овоч: скільки він коштує

Скільки зараз коштує морква

Українські фермери намагаються продати моркву оптом за 12-16 грн/кг ($0,09-0,14/кг), що в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

На даний момент виробники реалізовують моркву не дуже високої якості, яка не підлягає тривалому зберіганню. А це дуже впливає на її ціну.

До речі, покращення погодних умов дозволило фермерам відновити збиральні роботи.

Тому пропозиція моркви на ринку продовжує зростати, а ось якісні характеристики даних коренеплодів не завжди влаштовують покупців, що є ще одним фактором зниження відпускних цін у сегменті.

При цьому відпускні ціни на моркву в Україні на сьогодні все ж таки в середньому в 2,6 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Так, в українських магазинах за моркву просять від 23 гривень за кілограм.

Що буде з цінами далі

За словами ключових гравців ринку, відпускні ціни в даному сегменті знижуватимуться до настання заморозків, після чого вони стануть стабільними.