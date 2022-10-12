RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине снизилась цена на популярный овощ: сколько он стоит

Фото: В Украине снизилась цена на морковь (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю снизилась цена на морковь. По словам участников рынка, крайне невысокие темпы сбыта, а также сезонное увеличение поставок моркови из хозяйств, стали основными причинами снижения цены овоща.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Сколько сейчас стоит морковь

Украинские фермеры пытаются продать морковь оптом по 12-16 грн/кг ($0,09-0,14/кг), что в среднем на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

На данный момент производители реализовывают морковь не очень высокого качества, которая не подлежит длительному хранению. А это очень влияет на ее цену.

К слову, улучшение погодных условий позволило фермерам возобновить уборочные работы.

Поэтому предложение моркови на рынке продолжает расти, а вот качественные характеристики данных корнеплодов не всегда устраивают покупателей, что в свою очередь является еще одним факторам снижения отпускных цен в сегменте.

При этом, отпускные цены на морковь в Украине на сегодняшний день все же в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Так, в украинских магазинах за морковь просят от 23 гривен за килограмм.

Что будет с ценами дальше

По словам ключевых игроков рынка, отпускные цены в данном сегменте будут снижаться до наступления заморозков, после чего они станут стабильными.

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, когда подешевеют яйца.

Кстати, в МакДональдс сделали заявление о работе во время отключения электрики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты