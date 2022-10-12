В Украине снизилась цена на популярный овощ: сколько он стоит

Сколько сейчас стоит морковь

Украинские фермеры пытаются продать морковь оптом по 12-16 грн/кг ($0,09-0,14/кг), что в среднем на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

На данный момент производители реализовывают морковь не очень высокого качества, которая не подлежит длительному хранению. А это очень влияет на ее цену.

К слову, улучшение погодных условий позволило фермерам возобновить уборочные работы.

Поэтому предложение моркови на рынке продолжает расти, а вот качественные характеристики данных корнеплодов не всегда устраивают покупателей, что в свою очередь является еще одним факторам снижения отпускных цен в сегменте.

При этом, отпускные цены на морковь в Украине на сегодняшний день все же в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Так, в украинских магазинах за морковь просят от 23 гривен за килограмм.

Что будет с ценами дальше

По словам ключевых игроков рынка, отпускные цены в данном сегменте будут снижаться до наступления заморозков, после чего они станут стабильными.