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В Україні знизилась ціна на смачну сезонну ягоду: скільки коштує

В Україні подешевшала лохина (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні з кінця минулого робочого тижня подешевшала лохина. Вартість в середньому знизилась на 20%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни

Зараз ягоду фермери продають по 80-150 грн/кг, тоді як ще тижнем раніше вони не згодні були відвантажувати лохину дешевше 100 грн/кг.

За словами аналітиків, зниження цін у цьому сегменті провокує одразу низка факторів.

Зокрема, пропозиція на ринку зараз збільшилася, оскільки більшість фермерів приступили до масових зборів врожаю. Фахівці кажуть, що виробництво лохини в Україні в цьому році помітно зросло. Все тому, що нові плантації, закладені раніше, в цьому сезоні вступають у плодоношення.

Крім того, тиск на ціни чинить присутність на ринку великих обсягів відносно недорогих сезонних фруктів і ягід.

До того ж зараз лохина в Україні вже коштує в середньому на 10% дешевше, ніж в аналогічний торішній період.

При цьому українські фермери не виключають, що змушені будуть і надалі знижувати ціни, якщо попит у даному сегменті залишиться не високим.

Що з цінами в супермаркетах

В українському супермаркеті Varus ціна на лохину досить висока. Її можна купити по 199,90 грн/кг.

Ціна на лохину в Varus (скриншот)

У популярному українському супермаркеті Сільпо зі знижкою лохина коштує 67,99 грн за 250 г.

Ціна на лохину в Сільпо (скриншот)

Ціна на лохину у супермаркеті Megamarket складає 49,90 за 125 г.

Ціна на лохину в Megamarket (скриншот)

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