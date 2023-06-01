В Україні знизилась ціна на популярний салатний овоч: скільки коштує

В Україні почали знижуватися ціни на тепличні томати. Зараз вартість впала на 12%.
Про це повідомляє EastFruit.
Експерти кажуть, що попереднього тижня українським тепличним комбінатам вдавалося утримувати ціни на томат, але зараз вони змушені знижувати.
Здешевленню помідорів сприяло одразу кілька основних факторів. По-перше, поточного тижня збільшилася пропозиція імпортної продукції, ціна на яку озвучується в тому самому діапазоні, що й на місцевий томат. Також додатковий тиск на ціни чинило і збільшення пропозиції цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів.
"Сьогодні українським тепличним комбінатам вдається відвантажувати томати не дорожче 60-80 грн/кг ($1,64-2,19/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - кажуть аналітики.
До того ж попри зниження відпускних цін, попит на місцеві томати залишається на досить низькому рівні. Більшість гуртових компаній і роздрібних мереж закуповують цю продукцію дрібним оптом для поточних продажів.
За словами аналітиків, тепличні помідори в Україні наразі коштують у середньому на 17% дорожче, ніж на початку червня 2022 року.
У популярному українському супермаркеті "АТБ" тепличні помідори продають за 69,89 грн/кг.
У супермаркеті "Novus" зараз діє знижка -25% на помідори. Купити їх можна за 59,99 грн/кг.
Ціни на помідори в "Novus" (скриншот)
Зараз у супермаркеті "Varus" ціна на помідори першого гатунку складає 79,90 грн/кг.
Ціни на помідори в "Varus" (скриншот)
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