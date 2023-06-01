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В Україні знизилась ціна на популярний салатний овоч: скільки коштує

В Україні знизились ціни на томати (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні почали знижуватися ціни на тепличні томати. Зараз вартість впала на 12%.

Про це повідомляє EastFruit.

Чому впала ціна

Експерти кажуть, що попереднього тижня українським тепличним комбінатам вдавалося утримувати ціни на томат, але зараз вони змушені знижувати.

Здешевленню помідорів сприяло одразу кілька основних факторів. По-перше, поточного тижня збільшилася пропозиція імпортної продукції, ціна на яку озвучується в тому самому діапазоні, що й на місцевий томат. Також додатковий тиск на ціни чинило і збільшення пропозиції цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів.

"Сьогодні українським тепличним комбінатам вдається відвантажувати томати не дорожче 60-80 грн/кг ($1,64-2,19/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", - кажуть аналітики.

До того ж попри зниження відпускних цін, попит на місцеві томати залишається на досить низькому рівні. Більшість гуртових компаній і роздрібних мереж закуповують цю продукцію дрібним оптом для поточних продажів.

За словами аналітиків, тепличні помідори в Україні наразі коштують у середньому на 17% дорожче, ніж на початку червня 2022 року.

Які ціни у супермаркетах

У популярному українському супермаркеті "АТБ" тепличні помідори продають за 69,89 грн/кг.

Ціни на помідори в "АТБ" (скриншот)

У супермаркеті "Novus" зараз діє знижка -25% на помідори. Купити їх можна за 59,99 грн/кг.

Ціни на помідори в "Novus" (скриншот)

Зараз у супермаркеті "Varus" ціна на помідори першого гатунку складає 79,90 грн/кг.

Ціни на помідори в "Varus" (скриншот)

Раніше ми повідомляли, коли в Україні подешевшають овочі.

Також ми писали, як заощаджувати на продуктах, якщо у вас велика сім'я.

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