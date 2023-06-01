В Украине снизилась цена на популярный салатный овощ: сколько стоит

Почему упала цена

Эксперты говорят, что на прошлой неделе украинским тепличным комбинатам удавалось удерживать цены на томат, но сейчас они вынуждены снижать.

Удешевлению помидоров способствовало несколько основных факторов. Во-первых, на текущей неделе увеличилось предложение импортной продукции, цена на которую озвучивается в том же диапазоне, что и на местный томат. Также дополнительное давление на цены оказывало и увеличение предложения этой продукции из местных тепличных комбинатов.

"Сегодня украинским тепличным комбинатам удается отгружать помидоры не дороже 60-80 грн/кг ($1,64-2,19/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорят аналитики.

К тому же, несмотря на снижение отпускных цен, спрос на местные томаты остается на довольно низком уровне. Большинство оптовых компаний и розничных сетей закупают данную продукцию мелким оптом для текущих продаж.

По словам аналитиков, тепличные помидоры в Украине стоят в среднем на 17% дороже, чем в начале июня 2022 года.

Какие цены в супермаркетах

В популярном украинском супермаркете "АТБ" помидоры продают за 69,89 грн/кг.

Цены на помидоры в "АТБ" (скриншот)

В супермаркете "Novus" сейчас действует скидка -25% на помидоры. Купить их можно по 59,99 грн/кг.

Цены на помидоры в "Novus" (скриншот)

Сейчас в супермаркете Varus цена на помидоры первого сорта составляет 79,90 грн/кг.

Цены на помидоры в "Varus" (скриншот)