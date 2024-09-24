В Україні зникне шаурма? Туреччина хоче заборонити "несправжню" страву

Що вимагає Туреччина

Туреччина хоче, щоб в країнах ЄС було точно визначено, що може бути кебабом, а що ні - відповідно до способу приготування та інгредієнтів. Тому було подано пропозицію доєднати його до переліку продуктів із захищеним географічним зазначенням.

Після внесення до переліку шаурмою можна було б називати лише продукт, приготований певним чином. Як, наприклад, традиційний грецький сир "фета", назва якого також захищена правом ЄС на географічне походження продукту.

Під правовий захист географічних зазначень потрапляє і шампанське, яке, якщо воно виготовлене не в Шампані, має називатися "ігристим вином", та коньяк, який називається "бренді" у всіх країнах-виробниках, окрім Франції.

Однак проти такої долі для шаурми виступило Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини.

Причина полягає в суперечці, з якої країни все-таки походить славнозвісний кебаб. Очільник міністерства Джем Оздемір не став добирати слів і прямо написав, що "кебаб належить Німеччині".

Що буде з шаурмою в країнах ЄС

Бурхливу дискусію щодо донер кебаба має вирішити Єврокомісія. Як зазначає польське новинне видання, прийняття Єврокомісією пропозиції Туреччини означатиме, що донер кебабом чи шаурмою можна буде називати лише страву, приготовану з яловичини щонайменше 16-місячної великої рогатої худоби.

Крім цього, м'ясо повинно бути замариноване у визначеній Туреччиною кількості тваринного жиру, йогурту або молока, цибулі, солі, чебрецю і різних видів перцю.

Аналогічні рекомендації застосовуються до м'яса птиці: воно повинно нарізатися шматочками завтовшки від 3 до 5 мм. Тобто, звична "шаурма" з будь-якими варіаціями рецепта, не може називатися шаурмою.

Шаурма має конкретну технологію приготування (ілюстративне фото: GettyImages)

Але Німеччина виступила проти пропозиції Туреччини, аргументуючи це тим, що "кебаб є німецькою стравою".

Підставами для такого твердження було те, адже саме турки, які живуть у Німеччині, почали подавати кебаб донер у пітах та з іншим хлібом у 1970-х роках. Тоді ж була змінена рецептура, щоб адаптувати страву до вподобань німецьких споживачів.

В Туреччині ж кебаб донер спочатку готували з баранини і подавали на тарілці. У такому вигляді цю страву досі можна замовити в більшості закладів, хоча й не обов'язково з м'ясом ягняти, яке є досить дорогим.

Якщо 24 вересня Європейська комісія задовольнить заперечення Німеччини, Туреччина і Німеччина матимуть шість місяців, щоб досягти компромісу.

Шаурма може отримати іншу назву в країнах ЄС (ілюстративне фото: GettyImages)

Остаточний вердикт буде за Єврокомісією, якщо обидві країни не дійдуть згоди. Тільки в Німеччині індустрія кебабів коштує 2,3 мільярда євро щорічних продажів. В ЄС в цілому вона оцінюється в 3,5 млрд євро.

Що буде з шаурмою в Україні

Оскільки Україна перебуває на шляху до отримання статусу країни ЄС, рішення Європейської комісії щодо технології приготування шаурми та права Туреччини на назву, буде поширюватися і на нашу країну з моменту набуття нового статусу.

Відтоді шаурма за будь-якою технологією приготування, окрім захищеної, матиме іншу назву, адже страва буде захищеним географічним зазначенням.

Проте наразі, поки Україна ще не отримала статусу країни ЄС, рішення Єврокомісії не поширюватиметься на українську шаурму.

Чи корисна шаурма взагалі

Хоча шаурма часто вважається шкідливою їжею, експерт з питань харчування, дієтолог Роб Гобсен зазначає, що на користь або шаурми впливає метод приготування та інгредієнти.

За словами дієтолога, традиційна турецька шаурма в принципі здорова, адже там багато овочів, зернових та нежирне м'ясо.

Проте важливі деталі - звісно, шаурма з жирним м'ясом, великою кількості соусів та спецій не принесе користі для здоров'я.

Тому краще обирати овочі та салати для начинки, замінити жирні соуси на йогурт або сальсу, а замість картоплі використовувати кус-кус або рис. Крім цього, необхідно звертати увагу на умови, в яких готують вуличну страву і оминати місця з порушенням норм санітарії.