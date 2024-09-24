В Украине исчезнет шаурма? Турция хочет запретить "ненастоящее" блюдо

Что требует Турция

Турция хочет, чтобы в странах ЕС было точно определено, что может быть кебабом, а что нет - согласно способу приготовления и ингредиентам. Поэтому было подано предложение присоединить его к списку продуктов с защищенным географическим указанием.

После внесения в список шаурмой можно было бы называть только продукт, приготовленный определенным образом. Как, например, традиционный греческий сыр "Фета", название которого также защищено правом ЕС на географическое происхождение продукта.

Под правовую защиту географических указаний попадает и шампанское, которое, если оно изготовлено не в Шампани, должно называться "игристым вином" и коньяк, который называется "бренди" во всех странах-производителях, кроме Франции.

Однако против такой судьбы для шаурмы выступило Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии.

Причина заключается в споре, из какой страны все-таки происходит знаменитый кебаб. Глава министерства Джем Оздемир не стал подбирать слова и прямо написал, что "кебаб принадлежит Германии".

Что будет с шаурмой в странах ЕС

Бурную дискуссию по поводу донер кебаба должна решить Еврокомиссия. Как отмечает польское новостное издание, принятие Еврокомиссией предложения Турции будет означать, что донер кебабом или шаурмой можно будет называть только блюдо, приготовленное из говядины не менее 16-месячного крупного рогатого скота.

Кроме этого, мясо должно быть замариновано в определенном Турцией количестве животного жира, йогурта или молока, лука, соли, чабреца и различных видов перца.

Аналогичные рекомендации применяются к мясу птицы: оно должно нарезаться кусочками толщиной от 3 до 5 мм. То есть, привычная "шаурма" с какими-либо вариациями рецепта, не может называться шаурмой.

Шаурма имеет конкретную технологию приготовления (иллюстративное фото: GettyImages)

Но Германия выступила против предложения Турции, аргументируя это тем, что "кебаб является немецким блюдом".

Основанием для такого утверждения было то, ведь именно живущие в Германии турки начали подавать кебаб донер в питах и с другим хлебом в 1970-х годах. Тогда же была изменена рецептура, чтобы адаптировать блюдо для вкусов немецких потребителей.

А в Турции кебаб донер сначала готовили из баранины и подавали на тарелке. В таком виде это блюдо до сих пор можно заказать в большинстве заведений, хотя и не обязательно с мясом ягненка, достаточно дорогим.

Если 24 сентября Европейская комиссия удовлетворит возражения Германии, Турция и Германия будут шесть месяцев для достижения компромисса.

Шаурма может получить другое название в странах ЕС (иллюстративное фото: GettyImages)

Окончательный вердикт будет за Еврокомиссией, в случае, если обе страны не придут к согласию. Только в Германии индустрия кебабов стоит 2,3 млрд евро ежегодных продаж. В ЕС в общей сложности она оценивается в 3,5 млрд евро.

Что будет с шаурмой в Украине

Поскольку Украина находится на пути к получению статуса страны ЕС, решение Европейской комиссии по технологии приготовления шаурмы и права Турции на название будет распространяться и на нашу страну с момента обретения нового статуса.

С тех пор шаурма по любой технологии приготовления, кроме защищенной, получит другое название, ведь блюдо будет защищенным географическим указанием.

Однако пока Украина еще не получила статус страны ЕС, решение Еврокомиссии не будет распространяться на украинскую шаурму.

Полезна ли шаурма вообще

Хотя шаурма часто считается вредной пищей, эксперт по вопросам питания, диетолог Роб Хобсен отмечает, что на пользу или шаурму влияет метод приготовления и ингредиенты.

По словам диетолога, традиционная турецкая шаурма в принципе здорова, ведь там много овощей, зерновых и нежирного мяса.

Однако важные детали - конечно, шаурма с жирным мясом, большим количеством соусов и специй не принесет пользы для здоровья.

Поэтому лучше выбирать овощи и салаты для начинки, заменить жирные соусы йогуртом или сальсом, а вместо картофеля использовать кус-кус или рис. Кроме этого, необходимо обращать внимание на условия, в которых готовят уличное блюдо и обходить места с нарушением норм санитарии.