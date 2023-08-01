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В Україні змінюються правила поповнення мобільного рахунку: що потрібно знати абонентам

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Україна, Вівторок 01 серпня 2023 10:44
В Україні змінюються правила поповнення мобільного рахунку: що потрібно знати абонентам Як поповнювати мобільний рахунок (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

З 1 серпня в Україні почали діяти нові правила поповнення мобільного рахунку. Тепер для того, щоб покласти гроші на номер через термінал, потрібно завжди мати при собі телефон.

Про це повідомила пресслужба Vodafone.

Як тепер поповнювати рахунок

Якщо ви поповнюєте мобільний рахунок через термінал, то обов'язково повинні мати при собі ще й телефон. Раніше можна було обійтися без нього, але тепер процедура проведення платіжних операцій з готівкою змінилася.

На введений номер мобільного телефону будуть відправляти одноразовий пароль чи передавати його телефонним дзвінком. Це необхідно для ідентифікації платника.

Не забувайте, що ви також можете поповнювати рахунок безготівковим способом через застосунки ваших мобільних операторів.

Скільки зараз коштує мобільний зв'язок

Наразі в Україні є три головні оператори мобільного зв'язку та інтернету. Вони пропонують тарифи з різними умовами, тому обирати потрібно, спираючись на ваші потреби.

Ось перелік найдорожчих і найдешевших пакетів:

  • Vodafone

SuperNet+Start - 175 гривень (15 ГБ інтернету та 200 хвилин для дзвінків по Україні)

SuperNet Unlim - 360 гривень (безліміт інтернету та 400 хвилин для дзвінків по Україні)

  • Київстар

Love UA Світло Контракт - 175 гривень (15 ГБ інтернету в Україні та 5 ГБ у роумінгу, 150 хвилин для дзвінків Україною)

Love UA Успіх Контракт - 500 гривень (безліміт інтернету, 20 ГБ у роумінгу та 750 хвилин для дзвінків по Україні)

  • lifecell

Просто Лайф - 90 гривень (8 ГБ інтернету та 300 хвилин для дзвінків по Україні)

Вільний Лайф - 180 гривень (безліміт інтернету та 1 600 хвилин для дзвінків по Україні)

Раніше ми розповідали, що означає перехід на безготівкові розрахунки в Україні.

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