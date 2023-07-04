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В Україні зміняться ціни на яйця: скільки вони коштуватимуть

Фото: В Україні зміниться ціна на яйця (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні в 2023 році можуть подорожчати курячі яйця, хоча їхня вартість все одно не поб'є антирекорд 2022 року.

Про це повідомляють аналітики у виданні Rabobank.

Де будуть найвищі ціни на яйця

Як прогнозують експерти, ціни будуть особливо високими на ринках, які сильно постраждали від пташиного грипу, високих витрат і регуляторних змін.

На інших ринках ціни знизяться, але не до рівня 2021 року, оскільки високі виробничі витрати утримуватимуть ціни на високому рівні.

"У довгостроковій перспективі важливим є переорієнтований і зважений підхід для кращого збалансування ринкового попиту та пропозиції, ціноутворення та ризиків у ланцюжку створення вартості", - сказано у звіті.

Скільки зараз коштують яйця в Україні

Так, найдешевші яйця зараз продаються у супермаркеті АТБ. Ціна за десяток стартує від 34:40 гривень.

Ціна яєць у супермаркеті АТБ (Скріншот)

Як ми раніше писали, українців попередили про подорожчання хліба.

Також читайте, що буде з цінами на продукти в Україні далі.

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