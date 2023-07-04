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В Украине изменятся цены на яйца: сколько они будут стоить

Фото: В Украине изменится цена на яйца (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в 2023 году могут подорожать куриные яйца, хотя их стоимость все равно не побьет антирекорд 2022 года.

Об этом сообщают аналитики в издании Rabobank.

Где будут самые высокие цены на яйца

Как прогнозируют эксперты, цены будут особенно высокими на рынках, сильно пострадавших от птичьего гриппа, высоких затрат и регуляторных изменений.

На других рынках цены снизятся, но не до уровня 2021 года, поскольку высокие производственные затраты будут удерживать цены на высоком уровне.

"В долгосрочной перспективе важен переориентированный и взвешенный подход для лучшего сбалансирования рыночного спроса и предложения, ценообразования и рисков в цепочке создания стоимости", - сказано в отчете.

Сколько сейчас стоят яйца в Украине

Так, самые дешевые яйца сейчас продаются в супермаркете АТБ. Цена за десяток стартует от 34.40 гривен.

Цена яиц в супермаркете АТБ (Скриншот)

Как мы ранее писали, украинцев предупредили о подорожании хлеба.

Читайте также, что будет с ценами на продукты в Украине дальше.

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