В Україні зміняться правила відравлення посилок. Ось що потрапить під заборону

Для українців готують зміни щодо відправлень поштових посилок. Деякі речі потраплять під заборону. При цьому нові правила стосуватимуться усіх операторів, які здійснюють поштові відправлення в Україні.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів № 958.
Після запровадження нових правил відправляти поштою не можна буде наступні речі:
Оновлені правила також передбачають обмеження для відправлення закордонних посилок. Зокрема вони стосуються документів. Не можна буде відправляти:
Якщо митні органи виявлять у міжнародній посилці речі, які потрапляють під заборону, то їх вилучать.
Якщо у посилках, відправлених у межах України, виявлять продукти з коротким терміном придатності та небезпечні предмети, то їх утилізують.
Співробітники пошти звернуться до поліції, якщо знайдуть у посилці наступні речі:
Якщо у посилці знайдуть гривні, то їх повернуть відправнику або перешлють адресату поштовим переказом. А якщо виявлять долари, євро та іншу іноземну валюту, то надішлють відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення.
Раніше ми писали про те, що "Нова пошта" безплатно доставлятиме посилки для військових.
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