В Украине изменятся правила отравления посылок. Вот что попадет под запрет

Для украинцев готовят изменения по отправке почтовых посылок. Некоторые вещи попадут под запрет. При этом новые правила будут касаться всех операторов, которые совершают почтовые отправления в Украину.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №958.
После введения новых правил отправлять по почте нельзя будет следующие вещи:
Обновленные правила также предусматривают ограничения по отправке заграничных посылок. В частности, они касаются документов. Нельзя будет отправлять:
Если таможенные органы обнаружат в международной посылке запрещенные вещи, то конфискуют.
Если в посылках, отправленных в пределах Украины, будут обнаружены продукты с коротким сроком годности и опасные предметы, то их утилизируют.
Сотрудники почты обратятся в полицию, если найдут в посылке следующие вещи:
Если в посылке найдут гривны, то их вернут отправителю или перешлют адресату почтовым переводом. А если обнаружат доллары, евро и другую иностранную валюту, то отправят отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описанием вложения.
Ранее мы писали о том, что "Новая почта" будет бесплатно доставлять посылки для военных.
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