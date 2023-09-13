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В Украине изменятся правила отравления посылок. Вот что попадет под запрет

Как изменятся правила отправки посылок (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Для украинцев готовят изменения по отправке почтовых посылок. Некоторые вещи попадут под запрет. При этом новые правила будут касаться всех операторов, которые совершают почтовые отправления в Украину.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №958.

Что попадет под запрет

После введения новых правил отправлять по почте нельзя будет следующие вещи:

  • национальную валюту (кроме нумизматических монет и коллекций), иностранную валюту
  • продукты, срок годности которых не превышает 10 дней
  • алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости для электронных сигарет без марок акцизного налога установленного образца
  • оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные, токсичные, радиоактивные, едкие, ядовитые вещества, ртуть, кислоты
  • животных и ядовитые растения
  • специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т. п.

Что нельзя будет отправлять в заграничных посылках

Обновленные правила также предусматривают ограничения по отправке заграничных посылок. В частности, они касаются документов. Нельзя будет отправлять:

  • разрешения на право ношения оружия
  • трудовые книжки
  • военные билеты
  • документы, удостоверяющие личность

Что будет, если в посылке обнаружат запрещенные вещи

Если таможенные органы обнаружат в международной посылке запрещенные вещи, то конфискуют.

Если в посылках, отправленных в пределах Украины, будут обнаружены продукты с коротким сроком годности и опасные предметы, то их утилизируют.

Сотрудники почты обратятся в полицию, если найдут в посылке следующие вещи:

  • оружие
  • наркотики и психотропные вещества
  • токсичные и радиоактивные вещества
  • биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, токсины и т. п.)

Если в посылке найдут гривны, то их вернут отправителю или перешлют адресату почтовым переводом. А если обнаружат доллары, евро и другую иностранную валюту, то отправят отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описанием вложения.

Ранее мы писали о том, что "Новая почта" будет бесплатно доставлять посылки для военных.

Читайте также, что посылки из Украины в Польше будут просвечивать новейшим сканером.

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