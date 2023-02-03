В Україні змінилися виплати по вагітності: скільки буде отримувати жінка

З 1 січня 2023 року в Україні діє нова система нарахування виплат по вагітності. Тепер цим займається Пенсійний фонд України. Дещо змінилася й сама схема обчислення розміру суми.
Скільки тепер виплачують по вагітності - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Причиною для виходу на оплачуваний лікарняний під час вагітності є висновок про непрацездатність, сформований на підставі медичного огляду. На оплату таких лікарняних мають право жінки, які:
Піти в декрет мають право всі вагітні жінки (фото: Freepik)
Зазвичай лікарняний видається з 30 тижня вагітності. Постраждалі жінки внаслідок катастрофи на ЧАЕС можуть піти в декретну відпустку з 27 тижня вагітності.
Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами триває:
Зауважте, що у цих випадках рахують саме календарні дні, а не лише робочі.
Розмір виплат повинен повністю компенсувати суму мінімальної заробітної плати в Україні. Зараз це дорівнює 6700 гривням.
Розмір виплат жінкам-підприємницям залежить від величини єдиного соціального внеску, який вони сплачували протягом останнього року.
Максимальний розмір виплат становить 100 500 гривень (фото: Freepik)
Візьміть до уваги, що під час нарахування виплат не враховують ті робочі дні, які були не відпрацьовані з поважних причин:
Документи для призначення допомоги розглядаються не пізніше 3 робочих днів з дня їх надходження.Кошти виплачуються у найближчий після дня призначення допомоги термін, в який ви отримували заробітну плату.
Раніше ми розповідали, які жіночі процедури можна робити під час вагітності.
Читайте також, якими травами не можна лікуватися вагітним, щоб не зашкодити.