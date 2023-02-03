В Украине изменились выплаты по беременности: сколько будет получать женщина

Кто будет получать помощь

Причиной выхода на оплачиваемый больничный во время беременности является вывод о нетрудоспособности, сформированный во время медицинского осмотра. На оплату таких больничных имеют право женщины, которые:

работают на условиях трудового договора, гиг-контракта

работают на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования

работают в иностранных дипломатических и консульских учреждениях

избранны на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления

женщины-предприниматели

членкини фермерских хозяйств

не имеют других оснований для страхования из-за потери трудоспособности

Уйти в декрет имеют право все беременные женщины (фото: Freepik)

Сколько может длиться больничный по беременности

Обычно больничный выдается с 30 недели беременности. Пострадавшие женщины в результате катастрофы на ЧАЭС могут уйти в декретный отпуск с 27 недели беременности.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжается:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после)

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, принадлежащих к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

при осложнениях или рождении двух и более детей женщина дополнительно получит 14 календарных дней отпуска

Учтите, что в этих случаях считают именно календарные дни, а не только рабочие.

Какая сумма помощи женщинам

Размер выплат должен полностью компенсировать сумму минимальной заработной платы в Украине. Сейчас это равняется 6 700 гривнам.

Размер выплат женщинам-предпринимателям зависит от величины единого социального взноса, который они платили за последний год.

Максимальный размер выплат составляет 100500 гривен (фото: Freepik)

Учтите, что при начислении выплат не учитывают те рабочие дни, которые не были отработаны по уважительным причинам:

временная нетрудоспособность

отпуск по беременности и родам

отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и шестилетнего возраста по медицинскому заключению

отпуск без сохранения заработной платы

приостановление действия трудового договора в связи с военной агрессией России

Документы для назначения помощи рассматриваются не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления. Денежные средства выплачиваются в ближайший после дня назначения помощи срок, в который вы получали заработную плату.