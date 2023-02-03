В Украине изменились выплаты по беременности: сколько будет получать женщина

С 1 января 2023 года в Украине действует новая система начисления выплат по беременности. Теперь этим занимается Пенсионный фонд Украины. Несколько изменилась и сама схема вычисления размера суммы.
Сколько теперь выплачивают по беременности - подробнее читайте в материале Styler.
Причиной выхода на оплачиваемый больничный во время беременности является вывод о нетрудоспособности, сформированный во время медицинского осмотра. На оплату таких больничных имеют право женщины, которые:
Уйти в декрет имеют право все беременные женщины (фото: Freepik)
Обычно больничный выдается с 30 недели беременности. Пострадавшие женщины в результате катастрофы на ЧАЭС могут уйти в декретный отпуск с 27 недели беременности.
Оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжается:
Учтите, что в этих случаях считают именно календарные дни, а не только рабочие.
Размер выплат должен полностью компенсировать сумму минимальной заработной платы в Украине. Сейчас это равняется 6 700 гривнам.
Размер выплат женщинам-предпринимателям зависит от величины единого социального взноса, который они платили за последний год.
Максимальный размер выплат составляет 100500 гривен (фото: Freepik)
Учтите, что при начислении выплат не учитывают те рабочие дни, которые не были отработаны по уважительным причинам:
Документы для назначения помощи рассматриваются не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления. Денежные средства выплачиваются в ближайший после дня назначения помощи срок, в который вы получали заработную плату.
Раньше мы рассказывали, какие женские процедуры можно делать во время беременности.
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