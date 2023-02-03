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В Украине изменились выплаты по беременности: сколько будет получать женщина

Новина українською →
Украина, Пятница 03 февраля 2023 10:15
В Украине изменились выплаты по беременности: сколько будет получать женщина Сколько выплачивают по беременности (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

С 1 января 2023 года в Украине действует новая система начисления выплат по беременности. Теперь этим занимается Пенсионный фонд Украины. Несколько изменилась и сама схема вычисления размера суммы.

Сколько теперь выплачивают по беременности - подробнее читайте в материале Styler.

Кто будет получать помощь

Причиной выхода на оплачиваемый больничный во время беременности является вывод о нетрудоспособности, сформированный во время медицинского осмотра. На оплату таких больничных имеют право женщины, которые:

  • работают на условиях трудового договора, гиг-контракта
  • работают на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования
  • работают в иностранных дипломатических и консульских учреждениях
  • избранны на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления
  • женщины-предприниматели
  • членкини фермерских хозяйств
  • не имеют других оснований для страхования из-за потери трудоспособности

В Украине изменились выплаты по беременности: сколько будет получать женщина

Уйти в декрет имеют право все беременные женщины (фото: Freepik)

Сколько может длиться больничный по беременности

Обычно больничный выдается с 30 недели беременности. Пострадавшие женщины в результате катастрофы на ЧАЭС могут уйти в декретный отпуск с 27 недели беременности.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжается:

  • 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после)
  • 180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, принадлежащих к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.
  • при осложнениях или рождении двух и более детей женщина дополнительно получит 14 календарных дней отпуска

Учтите, что в этих случаях считают именно календарные дни, а не только рабочие.

Какая сумма помощи женщинам

Размер выплат должен полностью компенсировать сумму минимальной заработной платы в Украине. Сейчас это равняется 6 700 гривнам.

Размер выплат женщинам-предпринимателям зависит от величины единого социального взноса, который они платили за последний год.

В Украине изменились выплаты по беременности: сколько будет получать женщина

Максимальный размер выплат составляет 100500 гривен (фото: Freepik)

Учтите, что при начислении выплат не учитывают те рабочие дни, которые не были отработаны по уважительным причинам:

  • временная нетрудоспособность
  • отпуск по беременности и родам
  • отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и шестилетнего возраста по медицинскому заключению
  • отпуск без сохранения заработной платы
  • приостановление действия трудового договора в связи с военной агрессией России

Документы для назначения помощи рассматриваются не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления. Денежные средства выплачиваются в ближайший после дня назначения помощи срок, в который вы получали заработную плату.

Раньше мы рассказывали, какие женские процедуры можно делать во время беременности.

Читайте также, какими травами нельзя лечиться беременным, чтобы не повредить.

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