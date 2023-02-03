В Украине изменились выплаты по беременности: сколько будет получать женщина
С 1 января 2023 года в Украине действует новая система начисления выплат по беременности. Теперь этим занимается Пенсионный фонд Украины. Несколько изменилась и сама схема вычисления размера суммы.
Сколько теперь выплачивают по беременности - подробнее читайте в материале Styler.
Кто будет получать помощь
Причиной выхода на оплачиваемый больничный во время беременности является вывод о нетрудоспособности, сформированный во время медицинского осмотра. На оплату таких больничных имеют право женщины, которые:
- работают на условиях трудового договора, гиг-контракта
- работают на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования
- работают в иностранных дипломатических и консульских учреждениях
- избранны на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления
- женщины-предприниматели
- членкини фермерских хозяйств
- не имеют других оснований для страхования из-за потери трудоспособности
Уйти в декрет имеют право все беременные женщины (фото: Freepik)
Сколько может длиться больничный по беременности
Обычно больничный выдается с 30 недели беременности. Пострадавшие женщины в результате катастрофы на ЧАЭС могут уйти в декретный отпуск с 27 недели беременности.
Оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжается:
- 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после)
- 180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, принадлежащих к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.
- при осложнениях или рождении двух и более детей женщина дополнительно получит 14 календарных дней отпуска
Учтите, что в этих случаях считают именно календарные дни, а не только рабочие.
Какая сумма помощи женщинам
Размер выплат должен полностью компенсировать сумму минимальной заработной платы в Украине. Сейчас это равняется 6 700 гривнам.
Размер выплат женщинам-предпринимателям зависит от величины единого социального взноса, который они платили за последний год.
Максимальный размер выплат составляет 100500 гривен (фото: Freepik)
Учтите, что при начислении выплат не учитывают те рабочие дни, которые не были отработаны по уважительным причинам:
- временная нетрудоспособность
- отпуск по беременности и родам
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и шестилетнего возраста по медицинскому заключению
- отпуск без сохранения заработной платы
- приостановление действия трудового договора в связи с военной агрессией России
Документы для назначения помощи рассматриваются не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления. Денежные средства выплачиваются в ближайший после дня назначения помощи срок, в который вы получали заработную плату.
Раньше мы рассказывали, какие женские процедуры можно делать во время беременности.
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