В Україні змінилися вимоги для отримання субсидії: що тепер для цього потрібно

Що змінилося в одержанні субсидій
У постанові Кабінету Міністр України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій" йдеться про такі зміни:
- Можливість призначення субсидії особам, які не менш як місяць перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами
- У разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти
- Можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини: зареєстрованим, задекларованим або фактичним
- Для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії РФ проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях)
- Обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника. Відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону
- Зобов'язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи
Кабмін вніс зміни до постанови "Про надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Чи потрібно звертатися до ПФУ для внесення змін
Більшість новацій буде реалізовано органами ПФУ без звернення громадян. Однак деяким одержувачам субсидій все ж доведеться звернутися до відповідних установ.
Це зокрема представники домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають/перебували в полоні, і це підтверджується відомостями та/або документами, наданими уповноваженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами, суб'єктами державної реєстрації, установами та організаціями в порядку та випадках, визначених законодавством.
Також громадянам, які одержують субсидії, варто пам'ятати про необхідність інформувати органи Фонду щодо змін у майновому стані чи складі родини, якщо це впливає на призначення субсидії.
Як подати документ до Фонду
Це можна зробити в один зі способів:
- Особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг
- Поштою, на адресу органу Фонду
- Online через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи через портал "Дія"