В Украине изменились требования для получения субсидии: что теперь для этого нужно

Что изменилось в получении субсидий

В постановлении Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий" говорится о следующих изменениях:

Возможность назначения субсидии лицам, не менее месяца находившимся в плену, что подтверждается соответствующими сведениями и/или документами

В случае, если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства отличное от адреса домохозяйства, при назначении жилищной субсидии не учитываются доходы лиц, находящихся в плену или считающихся безвестно отсутствующими по решению суда, или имеющих правовой статус лиц, пропавших без вести

Возможность предоставлять в сведениях о лице адрес, по которому он задекларирован. При этом жилищная субсидия может назначаться только по одному месту жительства человека: зарегистрированным, задекларированным или фактическим

Для расчета размера жилищных субсидий в отопительный сезон домохозяйствам, которые в результате вооруженной агрессии РФ против Украины остались без централизованной поставки тепловой энергии и/или поставки природного газа и для обогрева жилых помещений используют бытовые электроприборы, применяются социальные нормативы на коммунальную услугу для индивидуального отопления (если домохозяйства находятся на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных территориях)

Ограничение срока, который дается для исправления ошибки в заявлении и/или декларации на время болезни заявителя. Отныне такой срок можно продлять на время болезни субсидианта, но не дольше, чем до дня окончания отопительного или неотапливаемого сезона

Обязательство в течение 30 календарных дней информировать уполномоченный орган, если лицо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства находились за границей совокупно более 60 дней в периоде, за который учитываются доходы

Кабмин внес изменения в постановление "О предоставлении отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Нужно ли обращаться в ПФУ для внесения изменений

Большинство новаций будет реализовано органами ПФУ без обращения граждан. Однако некоторым получателям субсидий все же придется обратиться в соответствующие учреждения.

Это в частности представители домохозяйств, в составе которых есть лица, находящиеся/находившиеся в плену, и это подтверждается сведениями и/или документами, предоставленными уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными регистраторами, субъектами государственной регистрации, учреждениями и организациями в порядка и случаях, определенных законодательством.

Также гражданам, получающим субсидии, следует помнить о необходимости информировать органы Фонда об изменениях в имущественном состоянии или составе семьи, если это влияет на назначение субсидии.

Как подать документ в Фонд

Это можно сделать одним из способов: